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В центре Ростова-на-Дону идет «дождь» из пепла

Центр Ростова накрыл дым, идет «дождь» из пепла.

Источник: Комсомольская правда

Дым от пожара распространился на Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщают о «дожде» из пепла, который спускается на землю в центре донской столицы.

На кадрах корреспондента «КП — Ростов-на-Дону» видно, что небо затянуто дымом, который привлек все внимание прохожих. Его запах отчетливо ощущается в воздухе и севернее, практически до района ЦГБ.

— На землю падает пепел, и его сильно раздувает во все стороны из-за порывистого ветра, — делятся очевидцы.

Причиной этого явления мог стать ландшафтный пожар. Читатели сообщают о возгорании на левом берегу Дона.

Добавим, что очевидцы сообщают сразу о нескольких пожарах, которые разгорелись в разных районах Ростовской области в такую ветреную погоду. Так, задымление от возгорания ухудшило видимость на трассе М-4 «Дон» под Ростовом, и в этих условиях произошло массовое ДТП с погибшим.