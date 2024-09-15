В центре Ростова-на-Дону идет «дождь» из пепла

Дым от пожара распространился на Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщают о «дожде» из пепла, который спускается на землю в центре донской столицы.
На кадрах корреспондента «КП — Ростов-на-Дону» видно, что небо затянуто дымом, который привлек все внимание прохожих. Его запах отчетливо ощущается в воздухе и севернее, практически до района ЦГБ.
— На землю падает пепел, и его сильно раздувает во все стороны из-за порывистого ветра, — делятся очевидцы.
Причиной этого явления мог стать ландшафтный пожар. Читатели сообщают о возгорании на левом берегу Дона.
Добавим, что очевидцы сообщают сразу о нескольких пожарах, которые разгорелись в разных районах Ростовской области в такую ветреную погоду. Так, задымление от возгорания ухудшило видимость на трассе М-4 «Дон» под Ростовом, и в этих условиях произошло массовое ДТП с погибшим.