В центре Ростова-на-Дону идет «дождь» из пепла

Добавим, что очевидцы сообщают сразу о нескольких пожарах, которые разгорелись в разных районах Ростовской области в такую ветреную погоду. Так, задымление от возгорания ухудшило видимость на трассе М-4 «Дон» под Ростовом, и в этих условиях произошло массовое ДТП с погибшим.