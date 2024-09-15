В Уфе в ближайшие дни ожидаются сильные магнитные бури

Вчера произошла мощная вспышка на Солнце, что и стало причиной сильных магнитных бурь. Завтра, 16 сентября, ожидается сильная магнитная буря с интенсивностью в 7 баллов. В этот день может наблюдаться ухудшение здоровья, включая сильные головные боли и колебания артериального давления. Есть вероятность, что у людей с хроническими заболеваниями могут обостряться старые недуги.