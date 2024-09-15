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В Уфе в ближайшие дни ожидаются сильные магнитные бури

В Уфе в ближайшие дни ожидаются сильные магнитные бури. Об этом сообщает портал «My-calend».

Источник: Портал My-calend

Вчера произошла мощная вспышка на Солнце, что и стало причиной сильных магнитных бурь. Завтра, 16 сентября, ожидается сильная магнитная буря с интенсивностью в 7 баллов. В этот день может наблюдаться ухудшение здоровья, включая сильные головные боли и колебания артериального давления. Есть вероятность, что у людей с хроническими заболеваниями могут обостряться старые недуги.

Наибольшую уязвимость проявят те, кто страдает от заболеваний, связанных с повышенным или пониженным артериальным давлением, а также от сердечно-сосудистых заболеваний.

В связи с этим рекомендуется подготовиться заранее и запастись необходимыми медикаментами для облегчения симптомов, которые могут возникнуть в результате магнитной бури.