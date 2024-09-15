Пострадавшие в ДТП россияне купили экскурсию в уличном агентстве Египта

В Египте перевернулся автобус, половина пассажиров которого были россиянами. Всего пострадали более 40 человек, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Туристы из РФ приобретали билеты на экскурсию у уличных торговцев, поэтому их расходы на лечение не будут покрыты медицинской страховкой, оформленной туроператорами, предупреждают в туротрасли. Посольство направило в Суэц консульского сотрудника.