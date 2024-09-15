Принц Гарри получил $8,5 млн на день рождения от прабабушки

17. В августе 2012 года в СМИ появились фотографии голого принца Гарри, сделанные папарацци во время вечеринки в отеле Лас-Вегаса. «С одной стороны, мне стыдно, что я подвел многих людей. С другой, я находился на отдыхе, а не на службе, так что имел полное право проводить личное время так, как мне захочется. Когда я вернулся домой, близкие разом встали на мою защиту, это было очень трогательно. Должно быть, я слишком устал от армии и на какое-то время перестал быть принцем, превратившись в дорвавшегося до развлечений солдата», — говорил спустя полгода Гарри о том инциденте.