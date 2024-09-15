В Калининграде отменяют прямой автобус до Куршской косы

Рейсы перестанут ходить с 16 сентября. Движение восстановят весной следующего года.
«На осенне-зимний период прекращается движение автобусов по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок из Калининграда до посёлка Морское», — сообщил представитель перевозчика.
Чтобы попасть на территорию национального парка или посёлков (Лесное, Рыбачий, Морское), придётся ехать с пересадкой: на электричке или автобусах № 140 и 141 — до Зеленоградска, а оттуда — на № 210.
В этом году пассажиры жаловались на забитый транспорт по Куршской косе.