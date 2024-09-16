Сочные чебуреки на скорую руку: простой рецепт без дрожжей и долгого замеса

Чебуреки — это любимое блюдо многих, но часто кажется, что их приготовление требует слишком много времени. На самом деле, можно приготовить сочные, хрустящие чебуреки на скорую руку без сложного замеса и без дрожжей. Этот простой рецепт подойдёт даже тем, кто не любит возиться с тестом.