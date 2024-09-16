Сочные чебуреки на скорую руку: простой рецепт без дрожжей и долгого замеса

Чебуреки — это любимое блюдо многих, но часто кажется, что их приготовление требует слишком много времени. На самом деле, можно приготовить сочные, хрустящие чебуреки на скорую руку без сложного замеса и без дрожжей. Этот простой рецепт подойдёт даже тем, кто не любит возиться с тестом.
Ингредиенты для теста: 300 мл воды 2 ст. л. растительного масла 1 ч. л. соли 500 г муки Ингредиенты для начинки: 300 г фарша (свинина, говядина или курица) 1 большая луковица 3 ст. л. воды (для сочности) Соль и перец по вкусу Как приготовить чебуреки за 10 минут:
1. Приготовление теста:
В миске соедините воду, растительное масло и соль. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Оно должно быть мягким и не липким. Это быстрое тесто без дрожжей не требует долгого замеса и идеально для чебуреков.
2. Подготовка начинки:
Лук мелко порежьте или пропустите через мясорубку и добавьте в фарш. Для большей сочности добавьте в смесь 3 столовые ложки воды. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.
3. Формирование чебуреков:
Разделите тесто на несколько равных частей, раскатайте их в тонкие круглые лепёшки. На одну половину каждой лепёшки положите немного начинки, затем накройте второй половиной теста и хорошо защипните края.
4. Жарка:
Разогрейте на сковороде достаточное количество растительного масла. Жарьте чебуреки с двух сторон до золотистой корочки. Каждая сторона готовится буквально за 2−3 минуты.
Полезные советы: Чтобы чебуреки получились ещё более хрустящими, можно добавить в тесто 1 чайную ложку водки. Это сделает тесто более пузырчатым. Начинка получится сочной, если фарш будет с небольшим количеством жира.
Эти чебуреки готовятся быстро и без лишних хлопот, но при этом сохраняют ту самую сочность и хрустящую корочку, за которую все их так любят. Теперь вы можете радовать себя и близких вкуснейшими чебуреками, затратив минимум времени на их приготовление. Приятного аппетита!
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