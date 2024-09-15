На Египетский мост после реставрации вернулись сфинксы

В Петербурге на Египетский мост вернулись сфинксы. Об этом сообщили горожане в группе «Соседи Коломна, Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Напомним, скульптуры находились на реставрации с августа 2023 года — чуть больше года. Специалисты устранили повреждения красочного слоя и позолоты. Работы были необходимы из-за действий вандалов.
Ранее мы рассказывали о том, что в Лисьем Носу пропала скульптура лисенка из «Маленького принца». В администрации Приморского района заявили, что вскоре она вернется на свое место.