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На Египетский мост после реставрации вернулись сфинксы

Работы были необходимы из-за действий вандалов.

В Петербурге на Египетский мост вернулись сфинксы. Об этом сообщили горожане в группе «Соседи Коломна, Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Напомним, скульптуры находились на реставрации с августа 2023 года — чуть больше года. Специалисты устранили повреждения красочного слоя и позолоты. Работы были необходимы из-за действий вандалов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лисьем Носу пропала скульптура лисенка из «Маленького принца». В администрации Приморского района заявили, что вскоре она вернется на свое место.

искусство