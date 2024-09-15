Калининградский зоопарк сократил время работы

С воскресенья, 15 сентября, Калининградский зоопарк изменил режим работы. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале учреждения.
Кассы теперь работают с 9:00 до 17:00, а павильоны — с 9:00 до 17:45. До 18:00 посетители могут находиться на территории зоопарка. Такой режим сохранится на ближайший месяц.
Также в зоопарке напомнили о возможности приобрести билеты онлайн на официальном сайте. «Такой билет сохраняет свою действительность до 31 декабря текущего года, то есть купить онлайн-билетик вы можете хоть прямо сейчас, а вот прийти по нему в зоопарк — когда пожелаете!» — отметили в учреждении.