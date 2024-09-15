Калининградский зоопарк сократил время работы

Также в зоопарке напомнили о возможности приобрести билеты онлайн на официальном сайте. «Такой билет сохраняет свою действительность до 31 декабря текущего года, то есть купить онлайн-билетик вы можете хоть прямо сейчас, а вот прийти по нему в зоопарк — когда пожелаете!» — отметили в учреждении.