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Калининградский зоопарк сократил время работы

Учреждение открыто до 18:00.

С воскресенья, 15 сентября, Калининградский зоопарк изменил режим работы. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале учреждения.

Кассы теперь работают с 9:00 до 17:00, а павильоны — с 9:00 до 17:45. До 18:00 посетители могут находиться на территории зоопарка. Такой режим сохранится на ближайший месяц.

Также в зоопарке напомнили о возможности приобрести билеты онлайн на официальном сайте. «Такой билет сохраняет свою действительность до 31 декабря текущего года, то есть купить онлайн-билетик вы можете хоть прямо сейчас, а вот прийти по нему в зоопарк — когда пожелаете!» — отметили в учреждении.

туризм и отдых