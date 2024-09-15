Актера Ткачука отпустили после задержания с неизвестным веществом в Пулково

Звезду фильмов «Король и Шут» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом Инвалидов» Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково: перед вылетом в Тбилиси у него обнаружили курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Все находки отправили на экспертизу, а самого актера — на анализы. По данным Mash, его проверяют по статье о контрабанде наркотиков. Сейчас актера уже отпустили — с административным протоколом и обязательством о явке.