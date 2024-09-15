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Эминем выпустил делюкс-версию альбома The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)

Хип-хоп-исполнитель Эминем представил делюкс-версию лонгплея The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce). Пластинка получила название The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce): Expanded Mourner’s Edition. К уже знакомому треклисту добавились три новых композиции и скит.

Источник: Звук

Хип-хоп-исполнитель Эминем представил делюкс-версию лонгплея The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce). Пластинка получила название The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce): Expanded Mourner’s Edition. К уже знакомому треклисту добавились три новых композиции и скит.

В числе новоприбывших треков оказались фит с 2 Chainz «Kyrie & Luka», коллаб Fuel — Shady Edition c WESTSIDE BOOGIE и GRIP, а также сольный Like My Shit.

Скит Steve Berman продолжает линию полных недовольства взаимоотношений Эминема с вице-председателем Interscope Geffen A&M Стивом Берманом, начатую в предыдущих альбомах музыканта.

The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) вышел в начале июля, возглавив Billboard 200 и сдвинув с первого места The Tortured Poets Department певицы Тейлор Свифт. В этом альбоме Эминем решил окончательно распрощаться со своим альтер эго Слим Шейди, появившимся на свет в 1997 году.