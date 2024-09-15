Эминем выпустил делюкс-версию альбома The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)

The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) вышел в начале июля, возглавив Billboard 200 и сдвинув с первого места The Tortured Poets Department певицы Тейлор Свифт. В этом альбоме Эминем решил окончательно распрощаться со своим альтер эго Слим Шейди, появившимся на свет в 1997 году.