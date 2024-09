Эминем выпустил делюкс-версию альбома The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)

Хип-хоп-исполнитель Эминем представил делюкс-версию лонгплея The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce). Пластинка получила название The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce): Expanded Mourner’s Edition. К уже знакомому треклисту добавились три новых композиции и скит.