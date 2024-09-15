В Нижнем Новгороде открылись «Царские дни»

В Нижнем Новгороде Николай II бывал гораздо чаще всех своих предшественников — четыре раза, напомнил во вступительном слове губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Впервые он посетил город вместе с отцом Александром III в 1881 году. Потом — в качестве императора — Николай II с семьей прибыл в Нижний Новгород 17 июля 1896 года, несколько раз посетив Всероссийскую торгово-промышленную и художественную выставку. В следующий раз августейшее семейство было на нижегородской земле проездом в Саровскую пустынь. Еще один визит императорской четы — 17 мая 1913 года — состоялся в рамках празднования 300-летия Дома Романовых. Николай второй поклонялся праху Кузьмы Минина — этот ритуал стал священным для всей династии Романовых, почитающих спасителя Отечества.