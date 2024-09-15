В Нижнем Новгороде открылись «Царские дни»

Гостями ярмарки стали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Арзамасский и Нижегородский Георгий, председатель Наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.
Благотворительный праздник впервые прошел в России в 1911 году при поддержке Николая II. «Белый цветок» продолжает традиции благотворит императорской России, когда за пожертвования приобретались ромашки, фиалки, васильки, незабудки, а все собранные средства направлялись в помощь нуждающимся в лечении людям.
— Нижний Новгород всегда отличается четкой организацией мероприятий и бережным почитанием традиций , — сказала глава фонда ЕСПО Анна Громова, — по Кремлю в этот солнечный день ходили волонтеры с корзинками цветов и разъясняли задачи благотворительной акции. Молодежь должна знать, как все происходило.
В рамках «Царских дней» открылись две выставки «Императорская Академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724−1917» и «Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне», организованные «Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом» совместно с Институтом всеобщей истории РАН к 110-летию начала Первой мировой войны.
15 мая 1867 года император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах, которое в 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста.
Начиная с 1867 года не было ни одной военной экспедиции или войны, в которых Красный Крест не принимал участия. При этом общество вело более широкую деятельность, чем помощь раненым на поле боя. Российский Красный Крест оказывал помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий. Общество приходило на помощь людям, выполняя функции современного МЧС.
Первая мировая война (или Великая война) затянулась на годы — в ней участвовало 38 стран. Великая война стала сильнейшим испытанием для России. На фронт было мобилизовано 15,8 миллиона человек, погибло почти 600 000 человек, пленных было свыше 2 миллионов человек, а число беженцев составило почти 7 миллионов.
Дочери Николая II принесли себя в жертву военного времени в качестве сестер милосердия, пройдя курсы сестринского дела. Ольга и Татьяна организовали комитеты в помощь семьям погибших и беженцев. Александра Федоровна — их мать — возглавила общество Российского Красного Креста.
В Марфо-Мариинской обители, которую основала Елизавета Федоровна Романова, она оказывала помощь раненым солдатам, отправила на фронт 25 «летучих отрядов», оказывавших помощь по примеру современной «скорой помощи». Она основала Елизаветинское благотворительное общество с широкой сетью филиалов.
Дворцы стали переделываться в госпитали.
Романовы несколько раз посещали Нижний Новгород — об этом рассказывалось на конференции «Императорский маршрут: Романовы в Нижнем Новгороде», открывшейся в рамках «Царских дней».
В Нижнем Новгороде Николай II бывал гораздо чаще всех своих предшественников — четыре раза, напомнил во вступительном слове губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Впервые он посетил город вместе с отцом Александром III в 1881 году. Потом — в качестве императора — Николай II с семьей прибыл в Нижний Новгород 17 июля 1896 года, несколько раз посетив Всероссийскую торгово-промышленную и художественную выставку. В следующий раз августейшее семейство было на нижегородской земле проездом в Саровскую пустынь. Еще один визит императорской четы — 17 мая 1913 года — состоялся в рамках празднования 300-летия Дома Романовых. Николай второй поклонялся праху Кузьмы Минина — этот ритуал стал священным для всей династии Романовых, почитающих спасителя Отечества.
В этот же день в Кремле открылся фуникулеер, который был построен специально к Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 году. Восстановление его в историческом облике и с вагонами в стиле конца XIX века велось с 2020 года.