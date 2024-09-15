Актер «ДМБ» Кассин заявил, что пытался пойти на войну в Афганистане

— Пока нет таких режиссеров, у которых я бы не хотел сниматься. Из тех, с кем мне уже довелось поработать и это было безумно интересно, конечно, Сергей Урсуляк. Я имел честь сняться у него в трех картинах. Еще один режиссер, у которого мне безумно нравится сниматься, — это Роман Ганган. Он режиссер-документалист, и сейчас мы находимся в процессе выпуска его первого художественного фильма. Роман — перфекционист и никак не может остановиться, постоянно что-то улучшает, но я надеюсь, что когда-нибудь этот фильм выйдет. Рабочее название картины — «Дезертир», но как она будет называться при выпуске, никто пока не знает. Вот, пожалуй, лучший режиссер из тех, с кем мне доводилось работать и с кем я хотел бы работать постоянно над картинами любого жанра, потому что такого отношения, такой глубины, такой дотошности, такого проникновения в саму суть материала и персонажа я до сих пор не видел. Более того, никто еще не требовал от меня как от актера столь настоящего и столь глубокого проживания в кадре. И это мне очень импонирует, мне хотелось бы работать именно так — с полной отдачей, глубоко, всерьез, с прицелом на то, чтобы картина осталась на века. Если уж делать, то делать очень хорошо, по возможности — идеально. Поэтому Роман Ганган в этом смысле для меня пока эталон.