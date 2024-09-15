Jane’s Addiction извинились за срыв концерта в Бостоне и отменили следующее шоу

Артисты обратились к фанатам в социальных сетях, при этом не став комментировать произошедшее в Бостоне. На концерте, судя по появившимся в интернете кадрам, произошла потасовка между участниками группы. В частности, между Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро. Музыкантов быстро растащили члены их команды, но на этом шоу было окончено.