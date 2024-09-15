Jane’s Addiction извинились за срыв концерта в Бостоне и отменили следующее шоу

Пионеры альтернативного рока Jane’s Addiction принесли извинения своим поклонникам за сорванное шоу в Бостоне. Они также сообщили об отмене следующего концерта, который должен был состояться в Бриджпорте.
Артисты обратились к фанатам в социальных сетях, при этом не став комментировать произошедшее в Бостоне. На концерте, судя по появившимся в интернете кадрам, произошла потасовка между участниками группы. В частности, между Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро. Музыкантов быстро растащили члены их команды, но на этом шоу было окончено.
Пока Jane’s Addiction объявили об отмене только концерта в Бриджпорте, однако судьба их дальнейшего тура в свете последних событий теперь под вопросом.
Ранее Дэйв Наварро признался, что у его коллектива NHC есть завершенная пластинка, ожидающая выхода. При этом он выразил неуверенность по поводу даты, когда лонгплей увидит свет.