Российские кинотеатры начали показывать фильм Тима Бертона «Битлджус Битлджус»

Есть ощущение, что продолжение «Битлджуса» как бы скроено из этих подобранных в разных местах фрагментов счастья. Так что фильм производит впечатление обаятельного монстрика Франкенштейна — откровенно нелепого, но составленного, во-первых, с большим трепетом, а во-вторых, человеком, у которого явно наступила в жизни белая полоса. В свое первое появление на экране героиня Беллуччи (Бертон традиционно не разграничивает профессиональное и романтическое) буквально собирает себя по кускам и склеивает части тела степлером, за чем с особой нежностью следит камера оператора Хариса Замбарлукоса (постоянного коллаборатора Кеннета Браны и большого ценителя голландских углов). Эта сцена в некотором смысле отражает в себе весь остальной фильм, в котором Беллуччи выполняет примерно ту же функцию, что Марго Робби в «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, то есть не несет какой-то большой нагрузки на сюжет (всю связанную с ней линию, кажется, можно изъять — формально без ущерба повествованию), но магическим образом становится одним из эмоциональных центров картины.