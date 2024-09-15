На Средний Урал придут ночные заморозки с температурой до −5 градусов

В ближайшие дни погоду в Свердловской области будет диктовать антициклон, опустившийся к югу от Тюменской области. На Среднем Урале с 16 по 19 сентября поднимется и без того высокое атмосферное давление.
— В Свердловской области областях сохранится антициклональный тип погоды: преимущественно незначительная облачность, без осадков, утром кое-где туман, слабый ветер, — сообщает главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.
Также Гидрометеорологическая служба предупреждает жителей региона о заморозках, которые ожидаются ночью 16 и 17 сентября в отдельных районах — температура может опуститься до 0..-5 градусов по Цельсию. При этом днем потеплеет до +17..+22 градусов.
Уже 18 и 19 сентября в регионе ночные температуры будут держаться на уровне +6..+11 градусов с похолоданием до +1 градуса в низинах. Температура днем не поменяется.
— В конце рабочей недели и в выходные дни
Также отметим, что в регионе с 15 по 20 сентября в некоторых районах Свердловской области действует высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса по региональной шкале.