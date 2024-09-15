Олбани
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Средний Урал придут ночные заморозки с температурой до −5 градусов

В Свердловской области через неделю ожидаются осадки.

Сейчас в Олбани: +27° 2 м/с 54% 763 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни погоду в Свердловской области будет диктовать антициклон, опустившийся к югу от Тюменской области. На Среднем Урале с 16 по 19 сентября поднимется и без того высокое атмосферное давление.

— В Свердловской области областях сохранится антициклональный тип погоды: преимущественно незначительная облачность, без осадков, утром кое-где туман, слабый ветер, — сообщает главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

Также Гидрометеорологическая служба предупреждает жителей региона о заморозках, которые ожидаются ночью 16 и 17 сентября в отдельных районах — температура может опуститься до 0..-5 градусов по Цельсию. При этом днем потеплеет до +17..+22 градусов.

Уже 18 и 19 сентября в регионе ночные температуры будут держаться на уровне +6..+11 градусов с похолоданием до +1 градуса в низинах. Температура днем не поменяется.

— В конце рабочей недели и в выходные дни 20—22 сентября антициклон ослабеет, на Уральский регион надвинутся атмосферные фронты с Баренцева моря. Наплывут облака, пройдут дожди, — добавила Галина Шепоренко.

Также отметим, что в регионе с 15 по 20 сентября в некоторых районах Свердловской области действует высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса по региональной шкале.