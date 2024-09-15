The Weeknd представил новый сингл Dancing in the Flames

R&B-артист The Weeknd выпустил сингл Dancing in the Flames. Трек войдет в грядущий альбом музыканта Hurry Up Tomorrow — завершающую часть трилогии, начатой пластинками After Hours (2020) и Dawn FM (2022).
В Dancing in the Flames Викенд не дает себе места для экспериментов. Трек звучит именно так, как вы от него ожидаете: здесь и ретро-синты, и текст о любви на грани, и пронзительный вокал. Возможно, в следующих синглах артист все же выйдет из своей зоны комфорта, но пока что это кажется маловероятным развитием событий.
Ранее The Weeknd исполнил несколько песен из грядущего альбома на концерте в Сан-Паулу. Дата релиза пока что остается неизвестной, как и его треклист.