Skepta включил свой неизданный трек с Канье Уэстом во время модного показа MAINS

Грайм-артист Skepta сделал еще не вышедший фит с Канье Уэстом музыкальным сопровождением для показа своего бренда одежды MAINS. Сингл анонсировался еще в августе, однако артисты до сих пор так его и не выпустили.
Часть трека, предварительно получившего название Cash Cow, была впервые представлена на частной вечеринке в Лос-Анджелесе, посвященной выходу альбома Йе и Ty Dolla $ign «Vultures 2». С того момента его дальнейшая судьба остается неизвестной. Сингл может стать как частью грядущего альбома Скепты Knife and Fork, так и войти в пока что полумифический Vultures 3.
Ранее стало известно, что Канье Уэст примет участие в новом альбоме Playboi Carti. Об этом рассказал сам Карти в соцсетях, отметив, что «не может дождаться» релиза.