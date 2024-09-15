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Новая неделя в Башкирии начнется с небольших дождей

По данным Башгидромета, новая неделя в республике начнется с небольших дождей.

Сейчас в Олбани: +29° 2 м/с 40% 762 мм рт. ст. +19°

В Башкирии новая неделя начнется с небольших дождей. По данным Башгидромета, в понедельник, 16 сентября, температура воздуха ночью опустится до +8,+13°, местами +3,+8°. Днем будет +18,+23°.

Во вторник, 17 сентября, существенных осадков не ожидается, местами будет сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, днем ожидается +15,+20°.

Среда, 18 сентября, пройдет без существенных осадков. В этот день будет северный ветер, на юге — порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до +2,+7°, днем поднимется +15,+20°.