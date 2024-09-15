Новая неделя в Башкирии начнется с небольших дождей

В Башкирии новая неделя начнется с небольших дождей. По данным Башгидромета, в понедельник, 16 сентября, температура воздуха ночью опустится до +8,+13°, местами +3,+8°. Днем будет +18,+23°.
Во вторник, 17 сентября, существенных осадков не ожидается, местами будет сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, днем ожидается +15,+20°.
Среда, 18 сентября, пройдет без существенных осадков. В этот день будет северный ветер, на юге — порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до +2,+7°, днем поднимется +15,+20°.