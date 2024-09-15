Губернатор Голубев назвал сильный ветер причиной пожаров в Ростовской области

«С 12 часов дня со всех сторон город стало заволакивать дымом. Из нашего дома было видно несколько очагов: в стороне Аксая, в стороне Зеленого острова и Ворошиловского моста. К 16:00 ситуация не улучшается, а только ухудшается. Со всех сторон дым, сильный запах гари, везде летит пепел. Горит камыш. За лето трава и камыш высыхают, при этом никто это не косит. Вокруг города много деревень, окруженных полями из сухой травы и камыша ростом с человека», — рассказала она.