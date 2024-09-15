В Башкирии группе туристов потребовалась помощь.

«Уважаемые граждане! Помните о правильной организации отдыха на природе. Чтобы поход не принёс неприятности, убедитесь, что вы будете на связи, определите место стоянки и точное время возвращения. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», — предупредили в ведомстве.