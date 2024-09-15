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В Башкирии группе туристов потребовалась помощь

В Башкирии группе туристов потребовалась помощь.

Источник: Telegram-канал государственного комитета РБ по ЧС

Сегодня в Башкирии на берегу Павловского водохранилища спасатели госкомитета республики по ЧС во время проведения профилактического рейда заметили группу людей, которые звали на помощь.

Выяснилось, что вчера туристы добрались до места отдыха на частном катере от автостоянки Павловской ГЭС. Сегодня их должны были забрать, но из-за отсутствия связи они не смогли вызвать катер.

Спасатели эвакуировали группу до автостоянки, где находился их автомобиль. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.

«Уважаемые граждане! Помните о правильной организации отдыха на природе. Чтобы поход не принёс неприятности, убедитесь, что вы будете на связи, определите место стоянки и точное время возвращения. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», — предупредили в ведомстве.

туризм и отдых
МЧС