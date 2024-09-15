Мэр и военком российского города отправились на СВО

Азамат Юлдашбаев возглавляет Сибай с конца июня 2022 года. Через несколько месяцев после утверждения в должности он принес в жертву барана, помолился в мечети и заказал православную службу для участвующих в СВО солдат, чтобы те вернулись невредимыми. Тогда чиновник объяснил, что на Украину отправились добровольцы разных национальностей.