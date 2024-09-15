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Мэр и военком российского города отправились на СВО

Мэр башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РБК Уфа.

Источник: РИА "Новости"

Вместе с градоначальником служить поехали военком города Ринат Забиров, а также депутат городского совета Ахат Асылбаев. В администрации Сибая указали, что, вероятно, они заключат контракт на полгода.

Азамат Юлдашбаев возглавляет Сибай с конца июня 2022 года. Через несколько месяцев после утверждения в должности он принес в жертву барана, помолился в мечети и заказал православную службу для участвующих в СВО солдат, чтобы те вернулись невредимыми. Тогда чиновник объяснил, что на Украину отправились добровольцы разных национальностей.