Медвежья заслуга: лучшей признана дрессировщица из России

В празднике циркового искусства «Артист», который проходил с 12 по 15 сентября на Цветном бульваре, участвовали 87 артистов из 19 стран мира, в том числе из Чили, Бразилии, Аргентины, Италии, Австралии, Израиля, Китая, США, Франции. Золотые, серебряные и бронзовые статуэтки, изображающие Юрия Никулина, вручили двум десяткам профессионалов. Гран-при получила российская участница Алия Такшантова с дрессированными медведями. «Известия» побывали на фестивале и поздравили победителей.
После 18 лет успешной работы фестиваля Цирка на Цветном бульваре было решено провести небольшую модернизацию, причем как в организационной части, так и в художественной. В сентябре 2023 года после долгой паузы прошел обновленный Международный смотр Московского цирка Никулина, который теперь носит имя «Артист». В этом году, согласно новому летоисчислению, был второй фестиваль. В нем приняли участие артисты из 19 стран.
Победа в фестивале для участников — как для спортсмена выигрыш Олимпиады. А еще — своеобразная биржа. Профессионалы, следящие за выступлениями, работают как агенты и импресарио. Они присматривают артистов в свои шоу по всему миру. Награда фестиваля позволяет ощутимо увеличить артистам гонорары.
Продюсеры смотрят программу с целью уловить, предсказать тенденции и направления развития мирового циркового искусства. Зрители же в очередной раз аплодируют ловкости, бесстрашию, упорству цирковых артистов. Специально для фестиваля сшили костюмы для балета. Они выполнены в русских традициях. Танцовщицы в кокошниках, клоуны в ярмарочных нарядах. Ковер на барьере манежа — из бархата, в кристаллах и блестках. Так организаторы решили удивить иностранных гостей русской культурой. В итоге гигантская матрешка стала доминантой на открытии четырех фестивальных дней.
За призы фестиваля боролись как опытные артисты, так и дети. В этом уникальность смотра. Оценивали мастерство участников лучшие представители мирового циркового сообщества, лучших цирковых компаний мира: Регина Буглион (Франция), Рафаэле Де Ритис (Италия), Доминик Жандо (США), Женис Матабош (Испания), Брюно Лалой (Франция), Жасмин Страга (Австралия), Петер Фекете (Венгрия), Ли Чи (Китай), Владимир Шабан (Беларусь). Председатель жюри — генеральный директор и худрук цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.
Ведущие фестиваля — победители прошлого года, клоунское трио «Без носков».
В этом году было подано более 100 заявок только из России и примерно столько же из-за рубежа. Ни санкции против России, ни сложный трафик не остановили иностранных участников. В Москву приехала воздушная гимнастка из США Сидни Каррера Уилсон, работающая без страховки, Адель Фейм с воздушным номером на ремнях из Франции, эквилибристка со скрипкой Золбу Болд из Австралии, гимнаст на катушках Маверик Неман из Италии.
— Очень много заявок было от групповых номеров, привезти всех в нынешних реалиях — большой риск, поэтому от каких-то заявок нам пришлось отказаться, — рассказал «Известиям» директор фестиваля «Артист» Максим Максимович Никулин. — Питание, билеты, расселение, страховки — мы рассчитываем только на свои силы. Зато у участников есть возможность показаться международному жюри и стать участником другого фестиваля или получить контракт на работу.
По мнению его отца, директора Цирка на Цветном бульваре Максима Никулина, логистика сейчас самое сложное. Привоз тридцати человек из Китая, работающих над номером, стоит очень больших денег. А рассчитывается за все фестиваль.
— Единственное — мы не платим гонорары артистам, в фестивале все участвуют бесплатно, — уточняет Максим Юрьевич.
Сложно привозить номера с животными. Поэтому в этой категории участвовали только российские артисты: конный аттракцион «Джигиты» под руководством Сергея Муратова и дрессировщица медведей Алия Такшантова.
— У нас нет возможности разместить животных, а по действующим нормам для них должны быть просторные помещения, — говорит директор фестиваля. — Среди заявок было много интересных номеров, но хотелось привезти то, чего еще в России не видели, Так, я бы выделил двойную синхронную трапецию гимнастов из Аргентины.
В этом году среди участников: полетчики, акробаты, подкидные доски, гимнастка на волосах, дрессировщики, канатоходцы, жонглеры, эквилибр на катушках, колесо сира и, конечно, клоуны.
— Мы ждем участника из Венгрии Ричарда Добоса, — трепетали буфетчицы цирка. — Вы его увидите — и тут же влюбитесь! Он такое вытворяет на матче под куполом! Обычно подобные номера делают худенькие гимнастки, а тут качок.
Билетеры ждали номера с наездниками. Джигиты закрывали программу «Матрешка» под песню группы «Любэ» «Конь», а под «От Волги до Енисея» наездники выполняли смертельные номера, проползая под крупом лошади на скаку. В завершении на двух параллельно бегущих животных дрессировщики выстраивались в трёхъярусную пирамиду. И с этой высоты снимали российский флаг, прикрепленный к матче. Круг почета с развивающимся триколором вызвал бурю эмоций у зрителей.
Еще один уникальный номер с русским колоритом — танцующие и играющие на дудке медведи Алии Такшантовой. Рыжеволосая дрессировщица покорила уже не один фестиваль. Она своих животных воспитала и выкормила из соски. Медведица Умка к ней попала, например, когда ей было только 11 дней. Как говорит Алия, медведи не только грозные, но и умные животные. Их невозможно заставить работать. Они должны этого хотеть. И по всему видно, что Такшантовой удалось укротить русского медведя, превратив его если не в котенка, то в большую собаку. Когда она выходит на манеж, складывается ощущение, что животным доставляет удовольствие плясать под ее дудку.
Призом фестиваля «Артист» стала фигурка Юрия Никулина. А для детей — приз «Юниор». Это тоже статуэтка, только в бронзе отлит народный артист СССР, держащий за руку мальчика в клоунском наряде. Это маленький Юра Никулин. А костюм ему сшила мама — Лидия Ивановна.
Жюри в этом году оказалось щедрым на призы. В детском конкурсе золотые, серебряные и бронзовые статуэтки получили восемь участников. Бронза: номер эквилибр на шарах с хула-хупами из Липецка «Варенька», эквилибрист на катушках Далер Хаметов из Узбекистана, «Двойная трапеция» из Чили. Серебро: воздушная гимнастка Соня Кибенко (Россия), эквилибристка Алиса Удалова (Россия) и воздушный дуэт на ремнях «Аманат» (Казахстан). Золото: Кира Еряшкина на воздушных ремнях (Россия) и акробаты со стаканами «Мамина гордость» (Китай).
Во взрослой категории призы распределились следующим образом. Бронза: номер на подкидных досках «Двойной джамп» (Монголия), клоуны «Группа захвата» (Россия), жонглёры из Якутии «Трио циклопы». Серебро: Ольга Волчек из Донецкого цирка с номером антипод, канатоходцы «Тройное дыхание» (Казахстан), воздушный дуэт «Рамка» (Австрия/Хорватия). Золото: акробаты на дорожке из Цирка Никулина (Россия), аттракцион «Джигиты» под руководством Сергея Муратова (Россия) и жонглеры с кувшинами (Китай). Гран-при фестиваля — дрессировщица медведей Алия Такшантова (Россия).
Вместе с призами победители получили контракты на работу и договоренности с иностранными импресарио на участие в зарубежных фестивалях. Как говорит Максим Никулин, участие артистов из России всегда повышает качество любого шоу. Несмотря ни на что, их до сих пор приглашают на самые престижные фестивали Европы. Цирк — искусство интернациональное и понятное любому.