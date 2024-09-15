Медвежья заслуга: лучшей признана дрессировщица из России

Еще один уникальный номер с русским колоритом — танцующие и играющие на дудке медведи Алии Такшантовой. Рыжеволосая дрессировщица покорила уже не один фестиваль. Она своих животных воспитала и выкормила из соски. Медведица Умка к ней попала, например, когда ей было только 11 дней. Как говорит Алия, медведи не только грозные, но и умные животные. Их невозможно заставить работать. Они должны этого хотеть. И по всему видно, что Такшантовой удалось укротить русского медведя, превратив его если не в котенка, то в большую собаку. Когда она выходит на манеж, складывается ощущение, что животным доставляет удовольствие плясать под ее дудку.