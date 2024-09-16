Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за дипфейки

Он добавляет, что мошенники понимают: на каждый их шаг государство принимает контрмеры, поэтому постоянно появляются какие-то новые мошеннические инструменты. «Мы предложили внести изменения в УК и уточнить некоторые квалифицирующие признаки за попытки использовать технологии дипфейков в противозаконных целях. Юридически это понятие в законодательстве пока не прописано. Но по смыслу мы понимаем, что это технологии, которые позволяют использовать изображение или звук — как естественный, так и синтезированный — чтобы ввести человека в заблуждение. И мошенники этим пользуются. Порой знаменитых людей, грамотных, осознанно подходящих к своему решению, вводят в заблуждение, в том числе, с использованием технологий дипфейков. Человека стараются расположить к себе, ввести в эмоционально неустойчивое состояние, вывести на эмоции, заставить принимать быстрые неосознанные решения, которые в итоге позволяют мошенникам завладеть доступом к персональным данным. Затем, к примеру, взламывают или создают фейковые акаунты. А дальше — по схеме: лишают денежных средств, имущества, недвижимости. Речь идет о персональных данных не только самой жертвы, но и близких родственников, друзей. Иногда записывают голос и впоследствии используют для создания синтезированных продуктов», — отмечает Нилов.