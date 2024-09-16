Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за дипфейки

Сегодня в Госдуму вносится законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за дипфейки — мошеннические действия с использованием искусственного интеллекта. Его авторами стали глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и сенатор Алексей Пушков.
«Развитие компьютерных технологий привело к расширению возможностей по созданию видео- и аудиоматериалов на основе образцов изображений и голоса гражданина, искусственно воссоздающих несуществующие события. Ранее злоумышленники также осуществляли, например, в целях клеветы, такие действия, как подделку фотографий, однако, современные программно-аппаратные комплексы, а также использование нейросетей и искусственного интеллекта (технологии “дипфейк”, “цифровые маски” и т.д.), позволяют создавать подделки, отличить которые от реальности неспециалисту практически невозможно. Те же технологии позволяют воспроизводить и иные биометрические персональные данные», — говорится в проекте закона, с которым ознакомилась «Российская газета».
«Мы видим, как процветает сегодня социальное мошенничество, связанное с использованием разных систем и новых технологий. Есть уязвимые группы граждан, особенно если речь идет о представителях старшего поколения, для которых мобильный телефон и цифровые сервисы нередко являются чем-то новым. Когда они, ничего не подозревая, отвечают по телефону на вопросы якобы представителей службы безопасности банка или социальных служб, очень часто просто попадают в лапы мошенников. Хорошо, что в последнее время в средствах массовой информации идет пропаганда, направленная на защиту наших граждан. Уже и банки информируют своих клиентов, и идет социальная реклама, ориентированная в первую очередь на граждан пенсионного возраста», — поясняет Ярослав Нилов.
Он добавляет, что мошенники понимают: на каждый их шаг государство принимает контрмеры, поэтому постоянно появляются какие-то новые мошеннические инструменты. «Мы предложили внести изменения в УК и уточнить некоторые квалифицирующие признаки за попытки использовать технологии дипфейков в противозаконных целях. Юридически это понятие в законодательстве пока не прописано. Но по смыслу мы понимаем, что это технологии, которые позволяют использовать изображение или звук — как естественный, так и синтезированный — чтобы ввести человека в заблуждение. И мошенники этим пользуются. Порой знаменитых людей, грамотных, осознанно подходящих к своему решению, вводят в заблуждение, в том числе, с использованием технологий дипфейков. Человека стараются расположить к себе, ввести в эмоционально неустойчивое состояние, вывести на эмоции, заставить принимать быстрые неосознанные решения, которые в итоге позволяют мошенникам завладеть доступом к персональным данным. Затем, к примеру, взламывают или создают фейковые акаунты. А дальше — по схеме: лишают денежных средств, имущества, недвижимости. Речь идет о персональных данных не только самой жертвы, но и близких родственников, друзей. Иногда записывают голос и впоследствии используют для создания синтезированных продуктов», — отмечает Нилов.
Он уточняет, что законопроект вводит в ряд статей УК РФ — клевета, мошенничество, вымогательство и др. — дополнительный квалифицирующий признак для гражданина или группы граждан, которые совершают преступление с использованием технологий дипфейк. «Кроме того, предлагаемые поправки дадут нашим правоохранителям дополнительный инструмент, позволяющий им привлекать преступников к ответственности или своевременно проводить оперативные мероприятия», — констатирует депутат.
Ранее от рук мошенников пострадала певица Лариса Долина. Злоумышленники подделали ее изображение с паспортом в руках, чтобы взять крупный кредит. А затем и перепродали квартиру певицы в центре Москвы. Сейчас этим случаем занимаются правоохранительные органы.