Песен и зрелищ: какие развлечения выбирают россияне в этом сезоне

Билетные площадки подвели итоги летних продаж и обнаружили, что в сравнении с прошлым летом цифры подскочили минимум на треть. Столичные театры подтвердили рост посещаемости и повышение цен. Причины, считают там, в эффективности программы «Пушкинская карта», появлении новых ярких артистов и целых музыкальных направлений, развитии новых фестивалей и возросшем интересе к классическому искусству. «Известия» изучили рынок зрелищ.
В распоряжение «Известий» попала аналитика крупного билетного сервиса «МТС Live». Сегмент концертов, фестивалей и стендапов, согласно ей, вырос в денежном выражении на 35% летом 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023-го. Кроме того, россияне стали больше ходить в театр: на 22% выросли продажи спектаклей, на 16% — мюзиклов. В целом продажи на офлайн-развлечения выросли на 29% в денежном выражении и на 19% в количестве проданных билетов. При этом повысилась и средняя цена билета на 9%, и теперь она составляет 2013 рублей.
«Известия» обратились к другим сервисам за их информацией. KASSIR.RU подтвердил рост, хотя на их площадке он менее заметный.
— За три летних месяца рост продаж билетов составил 18%, — рассказала «Известиям» генеральный директор KASSIR.RU Елена Глуховская. — Наибольший прирост спроса год к году на нашей платформе мы видим в категориях «фестивали» (+125% в 2024 году), «музеи» (+68%), «концерты» (+25%). Трафик по категории «театры» на KASSIR.RU в 2024 году вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи данной категории — на 30%.
Другой крупный игрок рынка, «Яндекс Афиша», сообщил «Известиям», что их данные говорят о неравномерном росте спроса. Так, билетов на концерты было продано почти на 46% больше, чем летом 2023 года, на стендап-шоу — на 27,8%. Средний чек при покупке билетов на концерты за лето 2024 года вырос на 12,6% по сравнению с летом 2023 года. Зато в театры значительного прироста спроса на сервисе не наблюдают, и связано это с летним сезоном.
Организаторы событий стимулируют возросший спрос вложениями в развитие индустрии. В последнее время все больше появляется новых масштабных фестивалей. Перезапустился «Пикник Афиша». Развиваются независимые фестивали, например Motherland. Открываются новые концертные площадки.
Существенное увеличение спроса на развлекательный контент в KASSIR.RU связывают и с появлением новых артистов, и с увеличением числа фестивальных площадок, мероприятий на любой возраст и вкус.
— В России активно развиваются новые музыкальные направления, появляются молодые исполнители и группы, — говорит Елена Глуховская. — Кроме того, концерты и фестивали становятся привлекательными событиями, где люди могут получать положительные впечатления и эмоции в напряженной геополитической обстановке.
В топ-5 самых популярных российских событий лета, по данным билетных сервисов МТС Live — Ticketland и Ticketscloud, вошли мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», фестиваль Signal, спектакль-концерт «Салават — 36-й сезон» ТГАТ им. Г. Камала (Казань), шоу «Легенда» в Большом Московском цирке и выставка «Пропавшие в кинохронике» от киностудии «Ленфильм». На эти представления было продано больше всего билетов. Из театральных проектов вперед вырвался «Салават — 36-й сезон». Статистика в пользу национального театра связана с тем, что с 1 по 18 августа народный артист Салават Фатхутдинов традиционно летом дал два десятка выступлений в ТГАТ им. Г. Камала. На одной сцене с кумиром Татарстана были его творческие друзья. Его песни в Казани знают наизусть.
В Москве одной из самых больших театрально-концертных площадок остается Государственный Кремлевский дворец, вмещающий 6 тыс. зрителей в большом зале и 1,5 тыс. в малом. Здесь тоже зафиксировали значительный рост продаж билетов на свои мероприятия, и приятная тенденция наблюдается уже со второй половины 2022-го.
— Посещаемость спектаклей Кремлевского балета за это время возросла на 25−40%, а по некоторым балетам даже превысила 50%, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора ГКД Константин Ярошевский. — В первую очередь это связано с тем, что за время ковида (дворец был закрыт дольше всех культурных учреждений — 14 месяцев) люди соскучились по нашим мероприятиям. А во-вторых, с 2022 года возрос интерес именно к классическому, настоящему искусству.
По росту от лета к лету площадка данные не предоставила. Театр «Кремлевский балет» с первых лет своего существования находил возможность держать демократичные цены на свои спектакли, это была принципиальная позиция его основателя, народного артиста России Андрея Петрова, поддержанная в дальнейшем нынешним генеральным директором — худруком ГКД Петром Шаболтаем. Самые востребованные спектакли — «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». На них и билеты отличаются в цене — от 1 тыс. до 8 тыс. рублей. На остальной репертуар — от 800 рублей до 5 тыс.
— Здесь всегда ставилась задача сделать высокое искусство классического танца доступным для широкого зрителя, в том числе для семейного просмотра, — говорит Константин Ярошевский. — И сегодня Кремлевский дворец придерживается той же политики: билеты на наши спектакли в разы дешевле, чем билеты на балетные постановки в МАМТ, не говоря уже о Большом театре, куда рядовому почитателю искусства хореографии попасть вообще невозможно. И это при том, что по своему профессиональному уровню труппа «Кремлевского балета» нисколько не уступает труппам упомянутых театров.
Не поднимает цены на билеты уже несколько сезонов и Малый театр. Цены на спектакли — от 800 до 5,5 тыс. рублей. Средняя стоимость билета в Театре Пушкина тоже не изменилась с прошлого сезона — 4500 рублей на спектакли основной сцены и 1000 рублей в филиале театра.
— Мы хотим, чтобы зрители приходили в театр, отвлекались и получали столь необходимые им сейчас положительные эмоции, — поделился с «Известиями» директор Театра Пушкина Владимир Жуков. — Аналитика показывает рост общего спроса на зрелищные мероприятия. Этим летом в Москве было несколько уличных театральных фестивалей. Наш театр принимал в них участие. Посетить их могли все желающие бесплатно.
Спрос на билеты в театрах растет, как и продажи, и средняя цена, но резких скачков стоимости нет. В Российском молодежном театре к этому не прибегают, потому что семьи с детьми и юные зрители — не самая платежеспособная аудитория.
— Стараемся оставлять цены социально доступными, — сказала «Известиям» директор РАМТ Софья Апфельбаум. — Не скажу, что мы ощутили рост летом, потому что в июле—августе наш театр не работает. Но в начале года чувствовалось, что спрос увеличился по сравнению с предыдущими несколькими годами и даже по сравнению с допандемийными временами. На данный момент посещаемость нашего театра приближается к 97−98%, и это очень радует.
В театре «Модерн» идут 32 спектакля, и, как говорят в кассах, на всех аншлаги. Худрук Юрий Грымов замечает, что увеличился объем «глубоких» продаж, то есть люди стали покупать билеты заранее — за два с половиной месяца до спектакля.
— На октябрьскую премьеру спектакля «Скотный двор» мы начали продавать билеты в июле, и уже в течение месяца всё было раскуплено, — говорит Юрий Грымов. — Люди понимают: чем ближе к дате спектакля, тем выбор меньше и билеты дороже. На старте продаж мы действительно выставляем невысокие цены.
Новый театральный сезон в «Модерне» стартовал в августе. Опыт показал, что в этот месяц всегда очень хорошие, устойчивые продажи.
— Во-первых, в России развивается внутренний туризм. Во-вторых, продолжаются отпуска, — видит причину успеха худрук. — И, наверное, из-за того, что многие театры в июле—августе отдыхают, намного ниже конкуренция. Кстати, в этом августе показатели продаж намного лучше, чем год назад.
В «Модерне» подорожание выше инфляции. Билеты прибавили в цене примерно 15−20%. В театре это связывают с ростом цен на рынке.
Но при этом интерес к театру только растет. Зритель активно идет, поэтому в «Модерне» повышают цены, но, как признался худрук, делают это очень избирательно.
— Например, спектакль «Война и мир», в котором участвует более 70 человек, вживую поет Хор имени Свешникова (20 человек), 423 костюма, — говорит Юрий Грымов. — Это действительно очень дорогостоящий и энергоемкий спектакль, его обслуживают 25 человек, — здесь у нас билеты подорожали. При этом мы сознательно не повышаем цены на детские спектакли, несмотря на высокий спрос. Билеты недешевые — от 1000 до 12 000 рублей.
Как говорит режиссер Грымов, театр — это ручная работа. А ручная работа с каждым годом будет дорожать, потому что это «абсолютный эксклюзив».
— Театр — это роскошь, которую вы можете себе позволить, — уверен Юрий Грымов. — От цены на билеты напрямую зависит доход театра: зарплата актеров, финансовые возможности для постановки новых спектаклей, будут ли в бюджете деньги на поддержание исторического здания, в котором находится «Модерн».
Как рассказали «Известиям» в KASSIR.RU, в категории «театры» стоимость среднего билета увеличилась на 6%, при этом средний чек — на 15%. Стабильный рост средней цены билета показывают концерты — +13% год к году. А у фестивалей +69% в 2024 году.
В Театре имени Евгения Вахтангова этим летом, открыв продажу билетов в июне, увидели очень активный спрос. И к началу нового сезона на 85−90% был выкуплен весь репертуар сентября и октября. Это свидетельствует о планировании походов в театр на месяцы вперед. В Вахтанговском это говорит и о большой «глубине» продаж билетов.
— В любой экономике есть понятие инфляции, и театр живет не в безвоздушном пространстве, — поделился с «Известиями» директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. — Нам надо также закупать товары, услуги, цены на которые от квартала к кварталу имеют свойство подрастать, поэтому увеличивается и стоимость билетов, но в Театре Вахтангова мы это делаем всего один раз в сезон.
Обычно стоимость билетов администрация Вахтанговского повышает на 7−8% с октября. Но есть спектакли, которые пользуются ажиотажным спросом. Борьба с перекупщиками идет постоянно. Появляются сайты-двойники. Под брендом известного театра втридорога продают проходки на топовые представления. За последние годы в Театре Вахтангова были безусловные победы: это спектакли: «Война и мир», «Амадей», «Повести Пушкина», «Генерал и его семья», «Повесть о Сонечке», «Ночь перед Рождеством». На них всегда аншлаги.
— Спекулянты скупают билеты в дни предварительной продажи, и тут же эти билеты появляются на сайтах перекупщиков или на площадках объявлений, — говорит Кирилл Крок. — Если стоимость этих билетов в театре, условно говоря, 7−8 тыс., то у спекулянтов она уже за 20 тыс. Мы не защищены законом от «деятельности» этих недобросовестных граждан, и театр не может стоять в стороне и не реагировать. Мы вынуждены точно так же повышать стоимость театральных билетов! Но при этом хочу заметить, что на историческую сцену билеты можно купить от 400 рублей до 12 тыс. рублей.
Активный приток зрителей в последние три года Юрий Грымов приписывает запуску федерального проекта «Пушкинская карта». За счет этого и аудитория в театрах молодеет.
— Стало гораздо меньше зарубежных концертов, исполнителей, эстрадных программ, — замечает Кирилл Крок. — Долгое время было плохо с кино. Сейчас ситуация стала выправляться. Рынок и спрос людей не терпят пустоты. Поэтому, естественно, люди пошли в театр. Это одно из немногих мест, где человек может остаться наедине с собой, задуматься о жизни, о вопросах, которые его мучают, получить эмпатию. Когда люди вместе в огромном зале собираются, чтобы испытать чувство любви или сострадания, в такие моменты и рождаются национальные идеи и смыслы, о которых мы все время сегодня говорим.
«Известия» продолжат следить за ситуацией на рынке развлечений.