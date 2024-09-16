Песен и зрелищ: какие развлечения выбирают россияне в этом сезоне

— Стало гораздо меньше зарубежных концертов, исполнителей, эстрадных программ, — замечает Кирилл Крок. — Долгое время было плохо с кино. Сейчас ситуация стала выправляться. Рынок и спрос людей не терпят пустоты. Поэтому, естественно, люди пошли в театр. Это одно из немногих мест, где человек может остаться наедине с собой, задуматься о жизни, о вопросах, которые его мучают, получить эмпатию. Когда люди вместе в огромном зале собираются, чтобы испытать чувство любви или сострадания, в такие моменты и рождаются национальные идеи и смыслы, о которых мы все время сегодня говорим.