Главное — роль: Лолита в облегающем комбинезоне, Саша Стоун в политике

Лолита в облегающем комбинезоне зажигала на афтепати фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Пока представители мира кино были на «Розе Хутор», в Москве балом правили представители мира моды. Вика Газинская устроила показ новой коллекции, вдохновленной русской эстетикой. Стилист Никита Карстен отметил 25-летие в кругу семьи и звездных друзей. Саша Стоун рассказал о планах на политическую карьеру в новом шоу, презентация которого прошла в одном из ресторанов столицы. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Точкой сбора не только киноиндустрии, но и столичной светской жизни стал сочинский курорт «Роза Хутор». Там в третий раз прошел фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Он завершился бесспорной победой сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в роли высокоморального тюремного палача. Не обошелся смотр и без традиционных вечеринок, которые устраивают стриминги, участвующие в фестивале.
В этом году на «Новом сезоне» председательствовал онлайн-кинотеатр Wink, он же и открывал вечернюю жизнь на «Розе Хутор». Первое афтепати превратилось в условное, но определенно эффективное промо сериала «Комбинация» — одного из главных хитов этой осени. На сцене была реальная «Комбинация» с солисткой Татьяной Ивановой. «Бухгалтер», «Вишневая девятка», Russian girls, «Два кусочека колбаски» пели в этот вечер Слава Копейкин, Рузиль Минекаев, Иван Добронравов, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стася Милославская, Денис Прытков, а также сыгравшая Алену Апину в сериале Анастасия Уколова.
Под конец вечера актриса поднялась на сцену к Ивановой, с которой исполнила несколько песен, в том числе долгожданную American boy.
А закрывал «Новый сезон» онлайн-кинотеатр Okko в Горной Олимпийской деревне под аккомпанемент DJ Грува и хиты Лолиты, чье зажигательное выступление наутро заполонило соцсети. Перед публикой Милявская появилась в обтягивающем мерцающем зеленом комбинезоне, словно Хозяйка Медной горы.
Пока звезды кино были на «Новом сезоне», в столице за главных в светской повестке остались представители мира моды. Старт в понедельник, 9 сентября, дала дизайнер Евгения Линович, которая принимала друзей в новом пространстве Masterpeace. Вечер был своего рода идеальным девичником — ели сладкое, примеряли наряды, сплетничали. За музыкальное настроение отвечали джазовая певица Василиса Бударина и диджей Сергей Стрельцов. Среди гостей были Эвелина Хромченко, Юлия Барановская, Виктория Исакова. Хотя мужчины известные тоже отметились. Поддержать дизайнера пришел фотограф, бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков.
Во вторник, 10 сентября, эстафету приняла дизайнер Вика Газинская. В стенах клуба завода «Каучук» прошел показ ее новой коллекции, вдохновленной русской культурой и народными мотивами. Они читались в косынках, которые на подиуме стали главным аксессуаром, в рубахах и сарафанах с перфорацией, в лоскутных юбках. В первых рядах были Анна Чиповская, Елена Летучая, Владислав Лисовец и другие.
Смотры на прошлой неделе были не только в Сочи. В одном из заведений на Арбате 10 сентября принимала внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева. Поводом стала презентация проекта «Шортс Show», в котором она выступила ведущей. Это «быстрые интервью» со звездами. Героем премьерного выпуска стал блогер Саша Стоун, который среди прочих откровений заявил о желании связать жизнь с политикой. Отказываться от ответов на неудобные вопросы герои шоу, вероятно, будут нечасто — удовольствие это по правилам программы платное.
В среду, 11 сентября, пока часть светской Москвы поздравляла модного блогера Карину Нигай с премьерой ее первой песни, другая отмечала день рождения звездного стилиста Никиты Карстена. Среди гостей были певица Анастасия Крайнова и пиар-менеджер Антон Богославский, который работает с Ольгой Бузовой и Люсей Чеботиной. Именинник не только принимал подарки, но и дарил — в качестве комплимента каждый получил тонометр. Намек виновника торжества на его старость хоть и не засчитан (ему исполнилось всего 25 лет), но вещь в хозяйстве полезная.
Завершала столичная светская публика лавировать между раутами в четверг, 12 сентября. Бренд Conso посвятил день чествованию японской культуры и показу новой коллекции, вдохновленной Страной восходящего солнца. Хотя приглашение было почти в русских традициях гостеприимства — гостям отправили молочный хлеб «Хоккайдо». В галерее Askeri для светской публики провели чайную церемонию и мастер-класс по созданию икебаны.
А вечер того же дня герои хроники провели на вечеринке в ресторане Canteen. Среди гостей были музыканты Юлия Паршута и Марк Тишман, актриса Лянка Грыу, звезды балета Сергей Филин и Мария Прорвич. Под вокальный аккомпанемент Нино Нинидзе вкушали блюда от шефа Георгия Кузьмина.