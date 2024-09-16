Главное — роль: Лолита в облегающем комбинезоне, Саша Стоун в политике

В среду, 11 сентября, пока часть светской Москвы поздравляла модного блогера Карину Нигай с премьерой ее первой песни, другая отмечала день рождения звездного стилиста Никиты Карстена. Среди гостей были певица Анастасия Крайнова и пиар-менеджер Антон Богославский, который работает с Ольгой Бузовой и Люсей Чеботиной. Именинник не только принимал подарки, но и дарил — в качестве комплимента каждый получил тонометр. Намек виновника торжества на его старость хоть и не засчитан (ему исполнилось всего 25 лет), но вещь в хозяйстве полезная.