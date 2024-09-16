Выйти на «Финист»: какие фильмы презентовали на «Фандом Фесте»

Затем состоялась презентация сериала Ивана Макаревича и «Амедиатеки» «Уроки китайского». По сюжету, китайская телохранительница сына известного фармаколога выдает себя за обычную студентку по обмену. Судя по трейлеру, зрелище будет вполне увлекательным. На сцену вышли все молодые актеры и сам режиссер, который отметил, что исполнительница главной роли Александра Немчинова научилась драться и говорить реплики на китайском буквально за две недели. А Денис Никитин в роли сына фармацевта Никиты Симачева научился плакать — как пошутил Макаревич, потому что он бил его в живот. Все актеры признались, что их герои несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд, и обременены целым ворохом семейных проблем.