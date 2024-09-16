Выйти на «Финист»: какие фильмы презентовали на «Фандом Фесте»

В прошедшие выходные промзона в районе Шарикоподшипниковской улицы празднично преобразилась — такое количество эльфов с эльфийками, зомби и прочих обитателей выдуманных миров в одном месте увидишь не часто, тем более что Хеллоуин еще не наступил. Поклонники фэнтези и аниме увидели Юру Борисова в облике Пушкина и поболели за любимых косплейщиков. Всё это — «Фандом фест», грандиозный фестиваль поп-культуры, который прошел в Москве
На фестиваль «Фандом Фест» пришло множество любителей комиксов, кей-попа и аниме, поэтому в огромном здании было жарковато. Кондиционеры не очень справлялись с таким притоком публики, так что нарядные девушки в причудливых нарядах обмахивались кто чем — от веера до программки. Иногда в толпе зловеще появлялись персонажи хоррор-классики. Кожаное лицо из «Техасской резни бензопилой» с удовольствием позировал для фото со всеми желающими.
В первый день состоялась презентация шпионского детективного экшена «Красный шелк» по реальным событиям, которые разыгрались на Транссибирском экспрессе в 1927 году. Подробности лучше узнать уже после премьеры, в интернет не подсматривать: только удовольствие портить. Фильм представили его создатели и актеры, в том числе Гоша Куценко. Также про предстоящий блокбастер «Волшебник Изумрудного города» рассказали Дмитрий Чеботарев (Урфин Джюс) и Екатерина Чернова (Элли). Между презентациями проходили конкурсы косплея и каверов на k-pop и вручение наград победителям, а закрыл день концерт казахского бой-бэнда Nomad.
Второй день выдался не менее жарким. Начался он с представления приквела «Последнего богатыря», полнометражной сказки «Финист. Первый богатырь», которая выйдет 1 января 2025 года. Презентация состояла из показа красочного и бойкого трейлера и ролика рабочих материалов с говорящей головой режиссера Дмитрия Дьяченко (три части «Последнего богатыря» и «Чебурашка»). Остальную часть шоу занял конферанс актеров Кирилла Зайцева и Кристины Строителевой, которые рассказали, как жарко было снимать в Казахстане и насколько это был фантастический опыт.
Вслед за тем сцену заняли не только люди в костюмах Майора Грома, дерущиеся Дэдпул и Росомаха, но и чуть более гиковские персонажи. Например, Юфемия Ли Британния, она же Принцесса крови, и ее возлюбленный Сузаку Куругури, главные герои культового аниме о Лелуше Ламперуже «Код Гиас». Публика реагировала на каждого нового конкурсанта одобрительным визгом.
Затем состоялась презентация сериала Ивана Макаревича и «Амедиатеки» «Уроки китайского». По сюжету, китайская телохранительница сына известного фармаколога выдает себя за обычную студентку по обмену. Судя по трейлеру, зрелище будет вполне увлекательным. На сцену вышли все молодые актеры и сам режиссер, который отметил, что исполнительница главной роли Александра Немчинова научилась драться и говорить реплики на китайском буквально за две недели. А Денис Никитин в роли сына фармацевта Никиты Симачева научился плакать — как пошутил Макаревич, потому что он бил его в живот. Все актеры признались, что их герои несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд, и обременены целым ворохом семейных проблем.
После часового выступления отечественных k-pop исполнителей, тоже боровшихся за победу, на сцену вышли работники издательства «Азбука» с рассказом о своих новых проектах. В основном преобладала манга — например, «Прощай, Эри» Тацуки Фудзимото вызвал сильную реакцию в зале. Пронзительная история о любви и смерти получила признание на старте. Конкуренцию японскому аниме составит китайская маньхуа, ставшая новым направлением издательства. Среди них самой ожидаемой станет «Боевой континент» Танцзя Саньшао и Му Фынчуня, комикс-адаптация популярной в Китае серии новелл. Суммарный тираж — более 40 млн экземпляров, а в печатном виде комикс этот уместится в трех оригинальных томах.
Впрочем, издатели обещают порадовать не только Азией единой. Поклонников графических романов ждут «Страж маленького народца» в виде книги-перевертыша и «Косплей» испанки Марибель Конехеро, на страницах которого пересекутся десятки выдуманных миров — от «Звездных войн» до «Ходячих мертвецов». Отдельный подарок — выход первого комикса Алехандро Ходоровского и Мёбиуса «Глаза кошки», красивой сюрреалистической истории о силе судьбы.
После этого состоялась презентация картины «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова с Юрой Борисовым, Каем Гетцем, Евгением Шварцем и Романом Васильевым. Похоже, после Сергея Безрукова и Александра Петрова пришло время и Юре Борисову сыграть одного из классиков литературы, причем самого главного. Судя по трейлеру, отец русской поэзии получился не очень похожим на оригинал, но очень витальным и с характерной обаятельной улыбкой. Как ответил сам актер на вопрос из зала про его сходство с Пушкиным: «Мы с Сашей — веселые».
Закрыл двухдневный марафон концерт k-pop-коллектива «Blitzers». Тут в зале стало так во всех смыслах горячо, что находиться там стало небезопасно для здоровья. Однако это нисколько не обеспокоило юных поклонниц. Их шумное выражение радости, отчасти заглушающее сам коллектив, стало идеальным завершением праздника.