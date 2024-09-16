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Эстонский акробат Яан Руз перешел из Азии в Европу по канату над проливом Босфор

Источник: Российская газета

Эстонский акробат Яан Руз пересек по натянутому канату пролив Босфор, перейдя из Азии в Европу. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Канат длиной 1074 метра был натянут между опор Моста мучеников в Стамбуле на высоте 165 метров. Спортсмен, преодолел путь за 47 минут.

По словам самого Руза, Босфор не только объединяет два континента, имеет тысячелетнюю историю и культурную значимость, он также невероятно красив.

«Пересекать его по канату — это уникальный опыт, особенно в сочетании с переменчивой погодой. Я вошел в историю, и я счастлив», — отметил спортсмен.

Издание подчеркивает, что Руз стал первым человеком, который сменил часть света, пройдя по натянутому канату.