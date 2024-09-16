В Хабаровском крае больше нет подтопленных территорий

В Хабаровском крае освободились от воды последние два участка дорожного полотна в селах Видное Вяземского района и Гайтер Комсомольского района, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Гребень паводка на Амуре достиг лимана и больше не влияет на территории Хабаровского края. На реках региона наблюдается снижение уровня воды. На реке Мая вблизи села Нелькан максимальный уровень воды составил 550 сантиметров 13 сентября 2024 года, что на 10 сантиметров ниже уровня неблагоприятного события. В настоящий момент фиксируется постепенное понижение уровня воды.