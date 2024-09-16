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Зеленский признался, что не может вооружить даже 4 из 14 необходимых бригад ВСУ

Источник: Российская газета

Украине необходимо оснастить вооружением 14 армейских бригад, однако сейчас Киев не в состоянии вооружить даже четыре из них. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу CNN.

Украинскому лидеру был задан вопрос: почему после выделения Вашингтоном крупного пакета помощи, а также европейских поставок у Украины все еще не хватает вооружений?

На это Зеленский ответил, что есть «много разных причин».

«Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми… мы не оснастили даже четырех», — цитирует РИА Новости его заявление.

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс сообщил, что недавно сформированная 154-я бригада ВСУ оснащена устаревшим вооружением, слабости которого очевидны даже до начала боев. Он обратил внимание, что толщина брони техники не дает бригаде никаких шансов на поле боя.