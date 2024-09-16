Зеленский в интервью CNN заявил, что хочет лишить россиян комфортной жизни

Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни. Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.
С такой угрозой он выступил, когда коснулся своего так называемого «плана победы». По словам Зеленского, этот план содержит в себе несколько пунктов. И один из них предусматривает ухудшение жизни рядовых российских граждан.
Украинский лидер выразил мнение, что если россияне окажутся без комфортных условий, например, без электроэнергии, и если они будут пребывать в ощущении опасности, то начнут оказывать давление на президента страны Владимира Путина.
«Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров», — заявил Зеленский.
Напомним, о наличии некоего «плана победы» над Россией украинский лидер сообщил в конце августа. Тогда он назвал четыре пункта, первым из которых шло нападение на Курскую область. Позже в него был включен пятый пункт, который, как утверждал Зеленский, потребуется Киеву непосредственно после «победы».
При этом показать свой «план» он собирался Джо Байдену и кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис. Позже в офисе Зеленского заявили, что Россию ознакомят с ним через третьи страны, имеющие с ней «соответствующий диалог».
Стоит напомнить, что Владимир Путин не раз заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Однако всякий раз добавлял, что основываться они должны не на «каких-то эфемерных требованиях», а на документах, согласованных во время переговоров в Стамбуле.