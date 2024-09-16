Зеленский в интервью CNN заявил, что хочет лишить россиян комфортной жизни

Стоит напомнить, что Владимир Путин не раз заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Однако всякий раз добавлял, что основываться они должны не на «каких-то эфемерных требованиях», а на документах, согласованных во время переговоров в Стамбуле.