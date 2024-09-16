Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 16 сентября 2024

Погода в Иркутске 16 сентября 2024 не порадует осенним теплом. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, днем температура воздуха прогреется только до +9. При этом ветер преимущественно будет холодный.
— Облачно с прояснениями. Утром небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный утром и днем 4−9 м/с. Температура днем +7…+9, — поделились в метеобюро.
В остальных частях Иркутской области ожидается дождь и осадки в виде мокрого снега. В северных районах, на юге и в горах Восточного Саяна возможны умеренные осадки, а утром туман.
Ветер по региону будет «гулять» северо-западный, — восточный до 5−10 м/с. Столбик термометра поднимется при облачной погоде только до 0…+5, а при прояснении до +10. Вот, что обещает погода в Иркутске 16 сентября 2024 и регионе.