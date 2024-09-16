Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 16 сентября 2024

Ветер по региону будет «гулять» северо-западный, — восточный до 5−10 м/с. Столбик термометра поднимется при облачной погоде только до 0…+5, а при прояснении до +10. Вот, что обещает погода в Иркутске 16 сентября 2024 и регионе.