Капремонт клуба в деревне Боханского района выполнен на 64%

Сельский клуб рассчитан на 50 мест. Работы в нем стартовали по нацпроекту «Культура» и областной программе «Развитие культуры» в марте текущего года. Подрядная организация уже обновила фундамент, выполнила стяжку пола, ремонт стен, заменили окна и двери. Также в учреждении идут работы по внутренней отделки, обновлении электротехнической части, восстановлении фасада и перегородок.