Капремонт клуба в деревне Боханского района выполнен на 64%

В сельском клубе в деревне Заглик Боханского района во всю идет капитальный ремонт. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, работы выполнили уже на 64%. Сдать обновленное учреждение культуры планируют до конца 2024 года.
— Работы идут по графику. Обновленный сельский клуб станет современным учреждением культуры, где местные жители смогут воплощать творческие идеи, проводить культурные, просветительские и патриотические мероприятия, организовывать семейный досуг, — отметил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
Сельский клуб рассчитан на 50 мест. Работы в нем стартовали по нацпроекту «Культура» и областной программе «Развитие культуры» в марте текущего года. Подрядная организация уже обновила фундамент, выполнила стяжку пола, ремонт стен, заменили окна и двери. Также в учреждении идут работы по внутренней отделки, обновлении электротехнической части, восстановлении фасада и перегородок.
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