Должникам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре ограничат подачу электроэнергии

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») ведет активную работу с неплательщиками за электрическую энергию и переходит к применению крайних мер — ограничениям подачи электроэнергии в квартиры и дома недобросовестных потребителей. До конца года по всему Хабаровскому краю будет проведено более 1,4 тысяч рейдовых мероприятий энергетиков в многоквартирных домах со специалистами управляющих компаний и ТСЖ, в частном секторе — сетевых компаний, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ПАО «ДЭК».
В сентябре в график на ограничение подачи ресурсов включены клиенты, проживающие в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, которые не оплачивают задолженность за потребленную электроэнергию более 2 периодов, исходя из норматива потребления, или имеют неоплаченные судебные и исполнительные листы.
«Обращаю внимание клиентов, которые не оплачивают вовремя потребленные энергоресурсы и доводят ситуацию до судебных разбирательств. С 9 сентября увеличился минимальный размер госпошлины при подаче искового заявления для взыскания долга с физических лиц с 400 до 4 000 рублей. Для заявлений о вынесении судебного приказа — с 200 до 2 000 рублей. Ниже минимального размера заплатить пошлину нельзя, поэтому даже при небольшом долге она всё равно составит 2 000 рублей», — отмечает начальник управления по работе с частными клиентами и ИКУ Филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Николай Долженков.
В Комсомольске-на-Амуре с 16 по 21 сентября 2024 года вынужденные ограничения электроэнергии в квартиры и дома должников будут проводиться по адресам:
— в Центральном районе.
ул. Аллея Труда, д. 50, 57/4, 57/10, 60, 60/2, 60/3, 62/4 пр-кт Первостроителей, д. 15, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 37 ул. Юбилейная, д. 2, 2/2, 4, 4/2, 4/3, 6/3, 8/2, 7, 9, 15,15/2 ул. Гагарина, д. 2, 2/2, 13, 20, 20/2 ул. Дзержинского, д. 11, 14, 18, 22, 24, 38, 42/2, 42/3, 46/3 ул. Гамарника, д. 17, 20, 22, 21/3, 35, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 39 ул. Васянина, д. 6, 7, 9, 16, 18, 20 ул. Магистральное ш. д. 13/1, 13/2, 13/3, 13/6, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5 пр-кт Ленина, д. 44, 44/2, 44/3, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 72, 72/2, 74, 74/3, 76/2, 76/3, 80, 85, 85/7, 89.
— в Ленинском районе.
ул. Орехова, д. 45, 45/2, 47, 47/2, 49/2, 52, 53, 69 ул. Культурная, д. 10, 15, 19, 19/2, 21/2 ул. Ленинградская, д. 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 ул. Советская, д. 2/2, 3/2, 4, 9, 12, 18/2, 23, 26/2, 37, 37/2, 39 пр-кт Победы, д. 14/17, 18, 20/4, 33/2, 33/3, 45/3 пр-кт Московский, д. 6/2, 6/3, 8, 10, 10/2, 10/3, 14/2, 14/3 ул. Лазо, 78, 79, 80, 86, 108/2, 108/3 пер. Дворцовый, 4, 6, 10, 12, 14.
ПАО «ДЭК» напоминает, что в случае введения ограничения подачи электроэнергии необходимо оплатить долг в полном объеме, а также судебные издержки, если гарантирующий поставщик обратился в суд.