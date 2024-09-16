Должникам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре ограничат подачу электроэнергии

«Обращаю внимание клиентов, которые не оплачивают вовремя потребленные энергоресурсы и доводят ситуацию до судебных разбирательств. С 9 сентября увеличился минимальный размер госпошлины при подаче искового заявления для взыскания долга с физических лиц с 400 до 4 000 рублей. Для заявлений о вынесении судебного приказа — с 200 до 2 000 рублей. Ниже минимального размера заплатить пошлину нельзя, поэтому даже при небольшом долге она всё равно составит 2 000 рублей», — отмечает начальник управления по работе с частными клиентами и ИКУ Филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Николай Долженков.