Дефицит кадров в логистике с начала года вырос наполовину

С начала года дефицит кадров в сфере логистики в среднем увеличился наполовину, отмечают эксперты.
Так, например, по данным группы компаний «Деловые линии», в логистической отрасли сейчас особенно не хватает складского персонала и водителей. За первые 8 месяцев 2024 года потребность в работниках склада выросла на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на водителей категории Е увеличился на 53,9%, на водителей категории В, С — на 61%, рассказали в пресс-службе организации.
Наиболее остро нехватка работников ощущается в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Красноярске и Нижнем Новгороде.
Если количество вакансий в логистике за последний год увеличилось более чем в 1,5 раза, то число резюме сократилось на 10%, говорит директор по персоналу компании Taglex Светлана Исаева. По ее словам, средний срок закрытия вакансии линейного специалиста вырос втрое.
«Предложений существенно больше, чем самих соискателей. Поэтому мы получаем гораздо меньше откликов на открытые вакансии, большая часть которых не соответствует заявленным нами требованиям», — пояснила эксперт.
При этом, отмечает Исаева, сфера логистики сейчас вполне конкурентоспособна: например, зарплаты ее линейного квалифицированного персонала могут достигать 120 тысяч рублей до вычета налогов, возможны премии по результатам работы, нередко в социальный пакет входит программа ДМС.
По данным hh.ru, индекс соотношения количества активных резюме к вакансиям в категории «Транспорт, логистика, перевозки» сегодня составляет 3,1. Это указывает на нехватку специалистов, комментирует директор HR-департамента группы компаний «ЕТЕ» Наталия Андреева. Более острый дефицит соискателей приходится только на рабочий персонал и сферу розничной торговли, подчеркнула Андреева.
По ее словам, помимо работников склада и водителей логистике сегодня нужны руководители отдела продаж, опытные менеджеры по работе с клиентами (КАМ), логисты в сфере ВЭД, таможенные декларанты, расчетчики, бухгалтеры по работе с агентскими договорами (специфика транспортной логистики) и маркировщики системы «Честный знак».
Эксперты связывают дефицит кадров в отрасли с несколькими факторами. В их числе демографическая яма, большая конкуренция за специалистов с другими отраслями и отток иностранной рабочей силы в связи с ужесточением требований к мигрантам.