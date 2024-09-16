Дефицит кадров в логистике с начала года вырос наполовину

Так, например, по данным группы компаний «Деловые линии», в логистической отрасли сейчас особенно не хватает складского персонала и водителей. За первые 8 месяцев 2024 года потребность в работниках склада выросла на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на водителей категории Е увеличился на 53,9%, на водителей категории В, С — на 61%, рассказали в пресс-службе организации.