Как в ходе дискуссии о статье «Уроки Октября» появился термин «троцкизм»

Ровно сто лет назад, в сентябре 1924 года, Лев Давидович Троцкий опубликовал статью «Уроки Октября», вызвавшую в ответ мощную пропагандистскую кампанию, организованную его противниками во власти И. В. Сталиным, Л. Б. Каменевым и Г. Е. Зиновьевым. Рассекреченные документы РГАСПИ позволяют проследить, как именно шло формирование «образа врага» в лице Троцкого и как реагировали на эти события простые советские граждане.
16 сентября 1924 г. была подписана к печати вступительная статья Троцкого «Уроки Октября» к 3-му тому его собрания сочинений, посвященному событиям 1917 г. Автор впервые обнародовал перед широкими массами наличие противоречий в партии большевиков накануне Октябрьской революции. Троцкий рассказал о письме Каменева и Зиновьева «К текущему моменту», в котором они выступили против принятого ЦК партии решения о начале вооруженного восстания1.
Реакция на статью Троцкого последовала быстро и получила название «литературной дискуссии». Первым из «больших вождей» выступил Н. И. Бухарин со статьей в «Правде» «Как не надо писать историю Октября»2. Громкая кампания по осуждению исторических ошибок автора была направлена на дискредитацию Троцкого. Вскоре сформулированные в ходе дискуссии тезисы по борьбе с «троцкизмом» будут активно использоваться в ходе внутрипартийной борьбы для утверждения образа Троцкого как врага советской власти.
В дискуссии участвовали и рядовые члены партии, отправлявшие в стиле эпохи «письма во власть». Наиболее характерные отклики на статью Троцкого мы предлагаем вниманию читателей «Родины».
Молодой партиец В. Елагин (док. 1) — представитель «второго», послереволюционного поколения большевиков. Мысль о двух партийных поколениях была высказана Троцким в 1923 г. в статье «Новый курс»3, его обвиняли в желании противопоставить два поколения друг другу и заручиться поддержкой молодежи. Интересно, что Елагин в своем письме занял «промежуточную» позицию, не вставая ни на сторону Троцкого, ни на сторону партийной тройки «Каменев — Зиновьев — Сталин».
А вот группа анонимных рабочих завода «Динамо», ветеранов Гражданской войны (док. 2) в письме Сталину Троцкого защищала, угрожая Каменеву и Зиновьеву. Рабочие наивно полагали, что Сталин встанет на сторону Троцкого, и возмущались запретом на распространение «Уроков Октября». Сталин уже в день получения письма, 20 ноября 1924 г., направил в Госиздат записку с просьбой разъяснить ситуацию с запретом4. Заместитель заведующего Госиздатом А. И. Бердников 21 ноября ответил, что никакого запрета и изъятия книги Троцкого из продажи нет, из-за нехватки материалов для переплета и обложки не удается отпечатать полный тираж5.
Крестьянин Г. М. Даниленко из Екатеринославской губернии Троцкого критиковал (док. 3), тем не менее из его письма видно, насколько высоким оставался на тот момент авторитет Троцкого. Даниленко был уверен, что Троцкий сам осознает свои ошибки и продолжит быть частью партии.
С. И. Шоболов из Харькова (док. 4) с критикой в адрес Троцкого был в целом согласен, но одновременно сильно возмущался тем, что Сталин в статье «Троцкизм или ленинизм» незаслуженно занижал заслуги Троцкого в революции и Гражданской войне. В сталинской статье были и такие строки: «…никакой особой роли в Октябрьском восстании Троцкий не играл и играть не мог… будучи председателем Петроградского Совета, он выполнял лишь волю соответствующих партийных инстанций, руководивших каждым шагом Троцкого»6. Возражение рядового партийца подтверждает реальный авторитет Троцкого в массах как одного из главных организаторов Октябрьской революции.
Письмо студентов Института журналистики7 в ЦК ВКП (б) (док. 5) содержит резкую критику Троцкого и его работ. Авторы особо отметили, что ставка Троцкого на молодежь не оправдалась и Троцкий лишился поддержки студенчества. В доказательство приводится резолюция Коммунистического университета им. Свердлова, которая была направлена против Троцкого и оппозиции8. Примечательно, что в конце письма студенты заявили о строгой недопустимости подобных масштабных дискуссий в рядах партии большевиков. «Большие вожди» устранившие в итоге внутрипартийной борьбы Троцкого, к этому мнению прислушались, и с подобными дискуссиями было покончено.
Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ и публикуются по современным правилам орфографии с сохранением стилистических особенностей.
Прошу прочесть в присутствии тов. Троцкого.
Дорогие товарищи!
В настоящее тревожное время вы, наверное, получаете не одно такое письмо. Тем лучше, ибо это наглядно подчеркнет вам, что мой голос — голос партии, во всяком случае тех, кто пытается в совершающемся разобраться (а таких большинство).
Партия полна тревоги, и, я думаю, вы — вожди партии — исполнены тревогой так же, как и мы. И Вам, стоящим наверху, должно быть, конечно, еще виднее, что судьбы партии и революции висят на волоске. Вот основное, что заставило меня писать это письмо, так как события заставляют меня (да и многих) сомневаться, что предпринято все, дабы положение укрепить.
Письмо В. Елагина. Фото: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 45. Л. 8−9
В двух словах — взгляд на сущность, на корни оппозиции. Период военного коммунизма сменился нэпом. Нэп знаменует собой регенерацию капиталистических отношений, укрепление капиталистической экономики. Этот процесс неминуемо порождает отображение в политических тенденциях общества. Так как диктатура пролетариата оставила для политических настроений одну лишь отдушину — РКП — то, естественно, через нее устремились порожденные воскресшей капиталистической экономикой мелкобуржуазные политические тенденции. Оппозиционерствуя, оппозиция, конечно, не помышляла об этом, но объективно, исторически — это так. Это с одной стороны. С другой стороны ЦК допустил ошибку в борьбе с оппозицией. Он ее придушил численностью своих сторонников, в то время как должен был сделать маневр, дабы подорвать у оппозиции корни; должен был сделать маневр на подобие тому, который был сделан Лениным в экономической области. Маневр, который создал бы вторую отдушину — нечто вроде легальной оппозиции в стране. Тем самым положение партийной оппозиции вполне бы определилось, для нее самой в первую голову, и она перестала бы быть оппозицией.
Для каждого партийца ясно, что дискуссия далеко не закончена. Более того: что «дискуссия» фиговый листик трещины в дотоле едином партийном теле. И более того: что события последних недель есть углубление и расширение этой трещины.
Скажу точнее: статьи Ц. О.9 и др. против Троцкого — это не только статьи. Это события и притом события политические. Действительно, как расценить нам, рядовикам, явление, когда один из вождей революции говорит о двух других (иносказательно): «это плохие вожди», и когда эти последние в ответ говорят о первом (прямо): «мы плохи, а он еще хуже — попросту сукин сын». И говорят старательно и им вторят другие, меньшие вожди?! Это явление я не могу расценить иначе, как крупнейшее политическое событие, чреватое серьезными последствиями. Создается впечатление подготовки почвы для исключения кого-то из партии, т.е., принимая во внимание равноценность и равный удельный вес обоих групп — подготовки почвы для раскола. О том, что знаменует собою раскол — говорить не приходится. Одно могу сказать: партийная масса не представляет себе революции ни без Зиновьева-Сталина-Каменева, ни без Троцкого. Обе группы ей дороги, и обеим группам она говорит (в особенности те, кто под их руководством проделал Октябрь): «не смеете вы порочить друг друга перед растущею сменой! Ваши ошибки оценит история, ибо также велики, также революционны, как и ваш героизм».
Товарищи, пока не поздно, предпримите что-либо! Ведь вы понимаете, что раскол — это пораженье обоих групп; раскол, в первую голову — мелкобуржуазное перерождение партии (это так — в современных условиях). Раскол — это пролог Термидора10.
Мало взывать «Ленин, Ленин»! — партия должна на деле проявить ленинскую сметку и гибкость — только тогда она будет ленинской, пролетарской партией.
Иначе «всех нас повесят и хорошо сделают».
П. С. Письмо написано мною одним. В. Е.
Подлинник. Автограф. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 45. Л. 8−9.
Дорогой тов. Сталин!
К Вам, как генеральному секретарю партии, обращаемся мы рядовые члены партии, работающие у станков на заводе «Динамо».
О запрете книги Л. Троцкого*
Вы, тов. Сталин недавно были на нашем заводе, Вы знаете хорошо о нашем заводе и знаете, какая большая наша ячейка. То впечатление, которое мы вчера вынесли после заседания ячейки, те разговоры шепотом и втихомолку, которые ведут члены партии о положении с т. Троцким, заставляют нас написать Вам, как генеральному секретарю всей партии, как верному ученику нашего учителя Ильича и как человеку, которого мы знаем по южному фронту и по Царицыну.
Почтовая карточка. Фото: Аукционный дом «Старая бумага»
Мы все читали все статьи о Троцком в газете «Правда». Особенно нас, членов партии, возмущает статья ЦК, МК и ПК комсомольцев12. Эти самые сопляки комсомольцы, буквальные молокососы, которые не нюхали и не видали никакого фронта и никакой классовой борьбы, наверное, большая половина из служащих или из интеллигентов под диктовку тов. Зиновьева или Каменева написали эту гнусную вызывающую статью, и мы только удивляемся, как ее пропустил в «Правде» тов. редактор «Правды» тов. Бухарин.
Теперь мы переходим по поводу книги тов. Троцкого. Мы исходили все магазины, даже в центре города, и нигде не могли купить — во всех магазинах говорят, что нет. А когда мы пришли в Райком, в Рогожско-Симоновский, нам в Агитпропе по секрету сказали, что эту книжку, как вредного направления и как призывающую к расколу всю партию, изъяли всю из продажи. Мы Вас, тов. Сталин, спрашиваем, неужели для членов партии тоже не доверяют, что им не могут продать даже под подписку и записывать номер партбилета, скажите нам, почему мы [не] можем знать, что написано в этой книжке у тов. Троцкого; ведь ее нужно прочитать, и тогда мы поймем все сами.
Как можно понять из всех разговоров, которые ведутся членами партии, Троцкий написал о Каменеве и о Зиновьеве, что они были в октябре в 1917 году против тов. Ленина и против захвата власти, но он только написал очень резко. Мы, которые пишем это письмо, все были в Красной Армии с 1918 года, когда еще начиналась Красная Гвардия, все добровольцы, мы все хорошо знаем тов. Троцкого по всем фронтам: и под Казанью, и под Петроградом, везде мы ему верим и шли, и идем за ним, как за вождем Революции. Мы все связаны с деревнями, и в каждом селе или деревне каждый крестьянин, каждый красноармеец знает хорошо о тов. Троцком.
О Зиновьеве и Каменеве
А теперь, кто такой тов. Зиновьев и тов. Каменев. О Зиновьеве знает каждый красноармеец, который в 1919 году был под Петроградом, как он в самую трудную минуту уже хотел уехать со своим царским поездом и со своими бабами в Москву. Ведь Вы, тов. Сталин, знаете, как о Зиновьеве и рабочие и партийцы говорят, как о всероссийском болтуне, как о Гришке трепаче, который на день два раза бывает и в Питере, и в Москве и везде трепется.
Теперь о тов. Каменеве: а он на каком фронте был, и что он там делал, он, как и Зиновьев, тоже тыловая крыса, и ничем он для нас не известен, только по Московскому Совету. Кроме того, тов. Каменева вся Москва знает, как он себя вел в 1922 году, и как он путался с женой непача13 какого-то Разумнова. А сам Разумный держал в Кремле ресторан, нажил два миллиона рублей золотом, и его Каменев выпустил заграницу. С этим Разумным путалась жена Каменева О. Д. Каменева14 и родила от него сына и теперь часто ездит заграницу наведывать этого Распутного. Ведь об этом знают все рабочие и партийцы, разве после этого он — ученик Ленина, и разве об этом нельзя написать хоть Троцкому, хоть еще кому-нибудь?
О расколе в партии
К нам на завод в гости приходят наши товарищи из других районов Москвы: с завода «Дукс», с Миусовского трамвайного парка, с Красной Пресни, там уже дело доходит до того, что секретарь Райкома Беленький дает директиву в ячейки, чтобы они выносили постановления об исключении тов. Троцкого из партии, как вредного партийного элемента, который хочет расколоть нашу партию. Такое положение и в нашем районе, и говорят, что наш райком уже исключил из партии тов. Троцкого, но это решение под большим секретом. Об этом деле знает уже вся беспартийная масса, и что она говорит потихоньку у себя в цехе. Вся масса рабочая против этого, и она таким решением не довольна.
Почтовая карточка. Фото: Аукцион случайных вещей
Тов. Сталин, ведь это же пахнет настоящим расколом в партии и гражданской войной, новым кровопролитием, ведь за тов. Троцким пойдет масса красноармейцев, пойдут беспартийные рабочие и пойдем мы, члены партии. Ведь если на Троцкого нападают две тыловые крысы, Зиновьев и Каменев, за то, что он про них написал правду, разве это справедливо, где же коммунистическая честность? Мы Вам, тов. Сталин, заявляем, что мы против раскола партии и против гражданской войны, ну, а если уж завелись в партии личные счеты и склоки, и незаслуженные обиды, и нападения, то мы Вам заявляем, что мы пойдем на все, вплоть до террора в нашей партии, до убийства двух паразитов — Зиновьева и Каменева, которые подчинили себе все районы в Москве и извращают истину.
Дорогой тов. Сталин, если бы ты знал, как существует дело по ячейкам и в районе, и у нас, и у других, как аппарат всех зажал, как все боятся сказать, что у них на душе, и каждый теперь смотрит, как скажут в районе секретарь или член Райкома. Внутри партии большое недовольство, но все молчат, потому что боятся — сейчас к тебе применят резолюцию XIII съезда партии и исключат, или под категорию неблагополучных оппозиционеров. Если бы тов. Сталин сам побывал нелегально на рабочих ячейках и поговорил бы с глазу на глаз с партийцами, или прислал бы своих верных людей, ты бы узнал, какое настроение в ячейке, и как боятся вот по этому вопросу о тов. Троцком сказать открыто правду, а если некоторые и говорят, то это не искренно и не откровенно, а хотят на этом деле выдвинуться вверх и заслужить доверие у ЦК партии.
Больше того, как может рядовой партиец рабочий открыто на собрании сказать против района или секретаря ячейки, когда тебя через неделю подведут под сокращение штата или уменьшат разряд, или вообще начнут публично затирать и компрометировать перед всеми рабочими, такое положение было раньше, а сейчас еще хуже боятся. Словом, райкомы делают, что хотят.
А показывает он теперь, это уже весьма наглядно видно, как показывают и все основные сознательные выдержанные слои партии, суровую большевистскую — ленинскую принципиальную погоду.
Чистота старых боевых испытанных большевистских принципов, положенных в основу проведения и теперешнего закрепления всех завоеваний Октября, не должна быть никем, никак и никогда «подновляемой» или нарушаемой.
Поэтому:
В сторону всякие длительные дискуссии по основным вопросам ленинизма, вопросам, которые давно уже инстинктивно восприняты всяким ленинцем-партийцем. Проработка этих вопросов должна идти по ячейкам: учебным лабораторным методам. И на этом, конечно, нужно сосредоточить исчерпывающее внимание всех парторганизаций и всей партии в целом.
Другое дело — всякие громкие нервирующие весь партийный организм дискуссии. Их надо теперь же прекращать, после сегодняшнего короткого идейного боя по этим вопросам с теми, кто этого ищет. Кто, быть может, еще мечтает — далеко не по заслугам — быть ленински-авторитетным вожаком партии. И докажем, что у каждого ленинца партийца, в частности, учащегося партийца — одно теперь равнение: на твердый испытанный большевистский коллектив. Что руководство партией — партия вверяет старому, слитому в одно крепкое целое ядро большевистских вождей-учеников и многолетних соратников В. И. Ленина.
Этим мы подтвердим еще раз резолюцию XIII партсъезда о мелкобуржуазных, вольных или невольных уклонах известной группы в нашей партии.
И, таким образом, обратим хитросплетенные «Уроки Октября» в один памятный урок для тех, кто пытается все еще учить ленинцев по этим совсем не-ленинским урокам.
И. Малицкий, И. Потерянко, Н. Казюк, В. Козлов, А. Орловский, Т. Работяго, А. Дворцов, А. ПермикинИнститут Журналистики4. 12. 1924 года.
Копия. Машинопись. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 45. Л. 65−67.
1. Заявление Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева «К текущему моменту». 11 октября 1917 г. // РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 2. Д. 2. Л. 148−154.2. Рукопись статьи см.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 39. Л. 1−29.3. Троцкий Л. Д. Новый курс. Письмо к партийным совещаниям. 8 декабря 1923 г. // РГАСПИ. Ф. 325. Оп. 1. Д. 258.4. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 39. Л. 45.5. Там же. Л. 47.6. «Троцкизм или Ленинизм?» Речь тов. Сталина на пленуме фракции ВЦСПС 19 ноября 1924 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 47. Л. 29.7. Коммунистический институт журналистики (КИЖ) — высшее учебное заведение при Наркомпросе с трехлетним сроком обучения, готовившее кадры для советской печати.8. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 41. Л. 132−133.9. Центрального органа.10. Термидор — переворот в ходе Французской революции 27 июля 1794 г., ознаменовавший собой конец якобинской диктатуры. Синоним любого контрреволюционного переворота.11. Партийный билет.12. «Комсомол и Октябрь». Статья ЦК РЛКСМ, МК РЛКСМ, ЛК РЛКСМ. Опубликована: Правда. 1924. 12 ноября. Черновик см.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 39. Л. 31−37.13. Нэпмана.14. Каменева Ольга Давидовна (1883−1941) — младшая сестра Л. Д. Троцкого, супруга Л. Б. Каменева до 1927 г.15. «Ленинизм или троцкизм?» Доклад тов. Л. Б. Каменева. 28 ноября 1924 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 47. Л. 26.16. Имеется в виду, что статья была опубликована в харьковской газете «Коммунист».