Как в ходе дискуссии о статье «Уроки Октября» появился термин «троцкизм»

Дорогой тов. Сталин, если бы ты знал, как существует дело по ячейкам и в районе, и у нас, и у других, как аппарат всех зажал, как все боятся сказать, что у них на душе, и каждый теперь смотрит, как скажут в районе секретарь или член Райкома. Внутри партии большое недовольство, но все молчат, потому что боятся — сейчас к тебе применят резолюцию XIII съезда партии и исключат, или под категорию неблагополучных оппозиционеров. Если бы тов. Сталин сам побывал нелегально на рабочих ячейках и поговорил бы с глазу на глаз с партийцами, или прислал бы своих верных людей, ты бы узнал, какое настроение в ячейке, и как боятся вот по этому вопросу о тов. Троцком сказать открыто правду, а если некоторые и говорят, то это не искренно и не откровенно, а хотят на этом деле выдвинуться вверх и заслужить доверие у ЦК партии.