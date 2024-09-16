Тепло до +19 и мокрый снег. Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 16 по 22 сентября

Осень окончательно вступила в свои права и в ближайшие семь дней даже напомнит сибирякам о том, что и зима близко. В будни в городе температура воздуха опустится до +1 градуса и выпадет дождь с мокрым снегом. Но не сегодня. В понедельник в столице Приангарья днем без существенных осадков. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 16 по 22 сентября.
— 16 сентября в Иркутске облачно с прояснениями, дует северный, северо-западный ветер со скоростью 4−9 м/с, — сообщили в Иркутском Гидрометцентре. — Днем воздух прогреется только до +7…+9 градусов.
По данным Гидрометцентра России, в ночь на вторник в областном центре похолодает до +3 градусов и ожидаются небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Не за горами сезон, когда водителям нужно быть предельно аккуратными на дорогах в утренние часы. Временами небольшой дождь станет пробрасывать и днем 17 сентября, при этом температура воздуха повысится лишь на три градуса — до +6.
Самой холодной ночью на этой неделе обещает быть среда — столбики уличных термометров покажут всего +1 градус. Зато она пройдет без дождя с мокрым снегом. Не ожидается осадков и днем 18 числа. Температура воздуха поднимется до +9 градусов.
— 19 сентября в Иркутске ночью облачно, без осадков и +3 градуса, — сообщает Гидрометцентр России. — Днем в четверг облачно с прояснениями, также без осадков и до +13 градусов.
С четверга в столице Приангарья начнется небольшое потепление. В ночь на 20 сентября синоптики обещают всего +2 градуса, но зато днем уже +17. Облачность прогнозируется переменной, а это значит, что сквозь облака станут проглядывать солнечные лучи.
Выходные начните планировать заранее. Благо, погода, по крайней мере, в первый выходной позволит отлично провести время даже под открытым небом, на свежем воздухе. Суббота, по данным Гидрометцентра страны, предстоит теплая. Ночью 21 числа +4, а днем воздух прогреется до +19 градусов. И никакого дождя и прочих видов осадков.
В воскресенье небесная канцелярия, правда, порадует не так сильно. По данным портала Гисметео, в ночь на 22 сентября в Иркутске +7, а днем +14 градусов и прольется небольшой дождь.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 16 по 22 сентября.