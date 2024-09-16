Тепло до +19 и мокрый снег. Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 16 по 22 сентября

Осень окончательно вступила в свои права и в ближайшие семь дней даже напомнит сибирякам о том, что и зима близко. В будни в городе температура воздуха опустится до +1 градуса и выпадет дождь с мокрым снегом. Но не сегодня. В понедельник в столице Приангарья днем без существенных осадков. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 16 по 22 сентября.