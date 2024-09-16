Фестиваль охоты и рыбалки прошел в поселке Усольского района

Недалеко от поселка Ходарей Усольского района прошел впервые с 2020 года фестиваль охоты и рыбалки. Как сообщили в пресс-службе администрации, в нем приняли участие более сотни человек из разных районов муниципального образования.
— Мэр района Виталий Матюха поблагодарил за гостеприимство Тальянское муниципальное образование. А также общество охотников и рыболовов, — поделились в администрации.
На фестивале также прошла выставка фотографий и охотничьих трофеев. Желающие участвовали в соревнованиях по стендовой стрельбе, ловле рыбы и конкурсе по приготовлению блюд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в деревне Боханского района до конца года завершат ремонт сельского дома культуры.