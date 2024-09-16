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Фестиваль охоты и рыбалки прошел в поселке Усольского района

Участие в фестивале приняли более сотни человек из разных частей Усольского района.

Источник: Комсомольская правда

Недалеко от поселка Ходарей Усольского района прошел впервые с 2020 года фестиваль охоты и рыбалки. Как сообщили в пресс-службе администрации, в нем приняли участие более сотни человек из разных районов муниципального образования.

— Мэр района Виталий Матюха поблагодарил за гостеприимство Тальянское муниципальное образование. А также общество охотников и рыболовов, — поделились в администрации.

На фестивале также прошла выставка фотографий и охотничьих трофеев. Желающие участвовали в соревнованиях по стендовой стрельбе, ловле рыбы и конкурсе по приготовлению блюд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в деревне Боханского района до конца года завершат ремонт сельского дома культуры.