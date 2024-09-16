С улиц во Владивостоке убрали незаконные металлические гаражи

Во Владивостоке продолжается работа по демонтажу самовольно возведённых строений. На прошлой неделе специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» занимались очисткой незаконных объектов и наведением порядка по адресам Мельниковская, 119; Военное Шоссе, 2 и 36; проспект Острякова, 41. На этих территориях были обнаружены металлические конструкции, которые граждане использовали в качестве гаражей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В большинстве случаев в таких самовольно установленных гаражах люди хранят ненужные вещи и мусор. Поэтому после сноса каждого объекта на место выезжает также санитарная бригада, которая собирает и вывозит на полигон всё, что находится внутри и рядом с такими постройкам, уточнили в «СГТ».
На минувшей неделе также проводился демонтаж рекламных конструкций в районе Стрелковой, 16. В ходе работ было убрано 11 щитов, указателей и баннеров.
Напоминаем, что владельцы незаконно установленных гаражей, торговых павильонов, различных пристроек и рекламных конструкций обязаны самостоятельно освободить занятые территории. В противном случае им грозят штрафы, а их имущество будет демонтировано и вывезено.