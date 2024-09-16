С улиц во Владивостоке убрали незаконные металлические гаражи

В большинстве случаев в таких самовольно установленных гаражах люди хранят ненужные вещи и мусор. Поэтому после сноса каждого объекта на место выезжает также санитарная бригада, которая собирает и вывозит на полигон всё, что находится внутри и рядом с такими постройкам, уточнили в «СГТ».