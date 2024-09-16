На севере Хабаровского края открыли аэропорт

С понедельника, 16 сентября, «Хабаровские авиалинии» возобновляют полёты в отдалённый северный посёлок Нелькан Аяно-Майского района. Он несколько дней оставался в транспортной изоляции. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», там из-за затяжных осенних дождей размокла грунтовая взлётно-посадочная полоса (ВПП). Принимать и отправлять самолёты стало небезопасно.
Наконец в конце прошлой недели осадки прекратились. В выходные самолёты всё равно не полетели. Нужно было дождаться подсыхания полосы. Также проводились работы по уплотнению грунта и поверхности ВПП.
С утра 16 сентября в Нелькан из Хабаровска направлен борт L-410. На нём примерно полтора десятка пассажиров. Как заверили в «ХабАвиа», вместимость самолёта достаточная, чтобы вывезти всех скопившихся в посёлке пассажиров. Лететь он будет с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре на дозаправку.
Напомним, размокание полосы в Нелькане явление сезонное и привычное. Каждую весну и осень, а также в период сильных дождей такое случается уже много лет. Люди об этом знают. Поэтому все необходимые продукты, что завозят туда авиацией, в посёлок доставляют заблаговременно.
Подобная история была с Чегдомыном, где грунтовая полоса тоже постоянно размокала. Потому самолёты в угольную столицу края летали преимущественно только зимой. Сейчас в Чегдомыне строится новая всесезонная ВПП. Закончить планируют в этом году. Возможно, когда-нибудь этот вопрос решится и с Нельканом.