На севере Хабаровского края открыли аэропорт

Напомним, размокание полосы в Нелькане явление сезонное и привычное. Каждую весну и осень, а также в период сильных дождей такое случается уже много лет. Люди об этом знают. Поэтому все необходимые продукты, что завозят туда авиацией, в посёлок доставляют заблаговременно.