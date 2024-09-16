Стало известно, какие адреса попадают под отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска 16 сентября 2024

Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска 16 сентября 2024 затронет ряд адресов. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», такая мера необходима для проведения ремонтных работ на тепловых сетях с целью предупреждения аварий.
— Проведем ремонт тепловой сети и сальникового компенсатора на магистральном трубопроводе возле «Ботанического сада», заменим приборы учета и запорную арматуру, — сказано в сообщении.
Работы стартуют 16 сентября в час ночи и продлятся до 17 сентября 23:00. Ознакомиться со списком адресов которые попали под отключение можно в фотокарточках ниже.
В Свердловском округе отключат горячую воду. Фото: «Оператор тепловых сетей Иркутска». Горячей воды не будет из-за проведения ремонтных работ. Фото: «Оператор тепловых сетей Иркутска». Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска 16 сентября 2024. Фото: «Оператор тепловых сетей Иркутска».