Русла рек продолжают расчищать в четырех районах Приморского края

В Приморском крае спасатели краевого учреждения по пожарной безопасности ежедневно занимаются расчисткой русел рек и дноуглублением. В понедельник работы проводятся в территориях Лесозаводского, Артемовского и Владивостокского городских округов, а также в Чугуевском муниципальном округе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Как сообщили в министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС), в процессе дноуглубления и очистки рек задействованы 21 спасатель и 17 единиц техники. На данный момент было расчищено более 71 тысячи метров водных объектов, из которых изъято свыше 772 тысяч кубометров грунта.
Работы уже завершены в таких местах, как Спасский городской округ, Уссурийск, Октябрьский и Ольгинский муниципальные округа, а также в Партизанском городском округе. По словам специалистов министерства, такие превентивные меры в крае дают положительные результаты. Работа по очистке рек продолжится, также планируется закупка дополнительной техники.
Напоминаем, что изменения в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» были приняты Госдумой РФ во втором и окончательном третьем чтении и одобрены Советом Федерации. Законопроект был разработан федеральным Правительством на основе инициативы Губернатора Приморья Олега Кожемяко и направлен на предотвращение паводков.