Русла рек продолжают расчищать в четырех районах Приморского края

Как сообщили в министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС), в процессе дноуглубления и очистки рек задействованы 21 спасатель и 17 единиц техники. На данный момент было расчищено более 71 тысячи метров водных объектов, из которых изъято свыше 772 тысяч кубометров грунта.