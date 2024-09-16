Средняя цена билета на развлечения увеличилась на 23%

Средний чек при покупке билетов на концерты у билетного оператора «Яндекс Афиша» за лето 2024 года вырос на 12,6% по сравнению с летом 2023 года. Зато в театры значительного прироста спроса на сервисе не наблюдают, и связано это с летним сезоном.