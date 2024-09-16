Средняя цена билета на развлечения увеличилась на 23%. Об этом «Известиям» рассказал билетный оператор Kassir.ru. Компания отмечает существенное увеличение спроса на развлекательный контент.
«Концерты показывают стабильный рост средней цены билета +13% год к году. У фестивалей +69% в 2024 году. В категории “Театры” стоимость среднего билета увеличилась на 6%, при этом средний чек — на 15%», — уточнила генеральный директор компании Елена Глуховская.
За три летних месяца, по оценкам аналитиков, рост продаж билетов составил 18%. А по оценкам крупного билетного сервиса «МТС Live», сегмент концертов, фестивалей и стендапов вырос в денежном выражении на 35% летом 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023-го.
В целом продажи на офлайн-развлечения выросли на 29% в денежном выражении и на 19% в количестве проданных билетов. При этом повысилась и средняя цена билета на 9%, и теперь она составляет 2013 рублей.
Средний чек при покупке билетов на концерты у билетного оператора «Яндекс Афиша» за лето 2024 года вырос на 12,6% по сравнению с летом 2023 года. Зато в театры значительного прироста спроса на сервисе не наблюдают, и связано это с летним сезоном.
С этими исследованиями согласны театральные площадки. Так, в Театре имени Евгения Вахтангова этим летом, открыв продажу билетов в июне, увидели четкую тенденцию: на театральные билеты уже был очень активный спрос.
«И к началу нового сезона фактически на 85−90% билеты на весь репертуар сентября-октября были проданы. Цену на билеты, прежде всего, определяет спрос на конкретные спектакли», — сказал директор театра Кирилл Крок.
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