«Авангард» расторг контракт с нападающим Дмитрием Хлюпиковым

Омский хоккейный клуб «Авангард» сообщил о расторжении контракта с нападающим команды ВХЛ «Омские Крылья» Дмитрием Хлюпиковым. Стороны пришли к этому решению по взаимному согласию. В минувшем сезоне Хлюпиков сыграл 56 матчей за «Омских Ястребов», однако, из-за возраста, не смог продолжить карьеру в молодежной команде. В начале мая хоккеист подписал новый контракт с «Авангардом», и планировалось, что он будет выступать за «Омские Крылья». Кроме того, габаритный игрок (ростом 195 см и весом 85 кг) не выходил на лед в текущем сезоне, что в итоге привело к расторжению контракта.