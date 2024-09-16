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Врач Мартынов назвал причину отказаться утром от кофе

Источник: Российская газета

Ежедневное употребление кофе может спровоцировать тревожность и раздражительность. Кроме того, возникает ситуация, когда человеку нужно пить больше порций напитка, чтобы чувствовать себя бодрым и добиться нужной концентрации внимания. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

«Человек может стать раздражительным или тревожным при ежедневном потреблении кофе или злоупотреблении им», — подтвердил врач.

Он также отметил, что при гипертонии кофе способен еще больше увеличивать давление, хотя это проявляется в кратковременной перспективе.

Предупредил Владимир Мартынов и об эффекте «толерантности», когда организм привыкает к большому количеству кофе. В результате вырабатывается зависимость от напитка.

«У человека будет болеть голова, он будет быстро уставать, если не выпьет кофе», — объяснил врач в беседе с РИА Новости.