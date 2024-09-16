Врач Мартынов назвал причину отказаться утром от кофе

Ежедневное употребление кофе может спровоцировать тревожность и раздражительность. Кроме того, возникает ситуация, когда человеку нужно пить больше порций напитка, чтобы чувствовать себя бодрым и добиться нужной концентрации внимания. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.