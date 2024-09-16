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Недобросовестных рекламодателей в Хабаровске включают в «Автодозвон»

В краевом центре продолжается работа по ликвидации несанкционированной рекламы.

В Хабаровске на постоянной основе проводят рейды по устранению незаконно размещенных рекламных объявлений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Например, за прошедший месяц в сотрудники администрации Индустриального ликвидировали несанкционированные рекламные объявления на улицах Флегонтова, Краснореченской, Репина, Малиновского, Фурманова, Автобусной, Ульяновской.

За это время в адрес управления административно-технического контроля администрации Хабаровска направлена информация по 13 номерам телефонов недобросовестных предпринимателей для включения их в систему «Автодозвон» и привлечения нарушителей к административной ответственности.

Работа по пресечению и ликвидации несанкционированно размещенной информационной и рекламной продукции в разных частях города проводится ежедневно.