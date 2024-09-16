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В Башкирии ожидается похолодание до +2°

Существенных осадков не ожидается.

Сейчас в Олбани: +21° 4 м/с 73% 762 мм рт. ст. +18°
Источник: Агентство «Москва»

Новая неделя в Башкирии начнется с небольшого дождя, который синоптики Башгидромета прогнозируют в ряде районов на юго-востоке республики. Сегодня, 16 сентября, преимущественно будет без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +18,+23°.

Во вторник, 17 сентября, будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, днем ожидается до +15,+20°.

Такую же погоду обещают и в среду, 18 сентября. На юге республики возможен сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +15,+20°.