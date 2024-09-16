В Башкирии ожидается похолодание до +2°

Новая неделя в Башкирии начнется с небольшого дождя, который синоптики Башгидромета прогнозируют в ряде районов на юго-востоке республики. Сегодня, 16 сентября, преимущественно будет без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +18,+23°.
Во вторник, 17 сентября, будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, днем ожидается до +15,+20°.
Такую же погоду обещают и в среду, 18 сентября. На юге республики возможен сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +15,+20°.