В Башкирии ожидается похолодание до +2°

Новая неделя в Башкирии начнется с небольшого дождя, который синоптики Башгидромета прогнозируют в ряде районов на юго-востоке республики. Сегодня, 16 сентября, преимущественно будет без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +18,+23°.