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Нестабильная погода и похолодание: прогноз на неделю в Приморье

Синоптики обещают краю дожди.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: PrimaMedia.ru

На этой неделе в Приморском крае ожидаются крайне нестабильные погодные условия, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Прогноз погоды озвучили синоптики.

В понедельник, как и сообщалось ранее, в крае преимущественно облачная погода, однако сильных осадков не предвидится. Температура воздуха составит +18…+23 °С.

В ночь на вторник атмосферные фронты, перемещаясь по Приморью, принесут дожди в отдельных районах. Температура в пределах +8…+17 °С. Днем дожди прекратятся, и максимальная температура повысится на 1−3 градуса по сравнению с понедельником.

В среду, 18 сентября, под воздействием антициклона ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до +5…+12 °С, в прибрежной зоне — до +13…+17 °С. Днем температура поднимется до +20…+27 °С.

Четверг принесет новые атмосферные фронты, и в большинстве регионов начнутся дожди. Минимальная температура станет выше, в то время как максимальная понизится на 2−5 градусов по сравнению со средой.

В ночь на пятницу дожди продолжатся, температура составит +10…+18 °С. Днем фронты покинут территорию Приморья, и осадки прекратятся. За ними придет волна холода: утренние температуры останутся на уровне ночных значений, а затем начнут понижаться. Также усилится северо-западный ветер.