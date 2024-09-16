Нестабильная погода и похолодание: прогноз на неделю в Приморье

В ночь на вторник атмосферные фронты, перемещаясь по Приморью, принесут дожди в отдельных районах. Температура в пределах +8…+17 °С. Днем дожди прекратятся, и максимальная температура повысится на 1−3 градуса по сравнению с понедельником.