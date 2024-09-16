Олбани
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инженерный лицей «Омавиат» стал участником проекта «НЕурок географии»

Открытый урок «Раскрываем тайны природы» прошел для юных исследователей.

Источник: Комсомольская правда

Новый инженерный лицей «Омавиат» присоединился к просветительскому проекту Русского географического общества «НЕурок географии». В учреждении состоялся открытый урок «Раскрываем тайны природы» для учащихся 5−7 классов.

В ходе урока лицеисты решали увлекательные задачи, проводили эксперименты и узнавали интересные факты. Урок включал несколько станций, посвященных минералам, горным породам, рациональной добыче природных ресурсов, разнообразию почв, а также особенностям климата, флоры и фауны разных стран. Особое внимание было уделено природным достопримечательностям Омской области.

Проект «НЕурок географии» проходит ежегодно по всей стране, включая Омскую область. В регионе организуют необычные занятия, мастер-классы, сплавы, походы и экскурсии. Это отличная возможность для каждого познакомиться с географией и узнать новые факты об окружающем мире.