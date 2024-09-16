Инженерный лицей «Омавиат» стал участником проекта «НЕурок географии»

Новый инженерный лицей «Омавиат» присоединился к просветительскому проекту Русского географического общества «НЕурок географии». В учреждении состоялся открытый урок «Раскрываем тайны природы» для учащихся 5−7 классов.
В ходе урока лицеисты решали увлекательные задачи, проводили эксперименты и узнавали интересные факты. Урок включал несколько станций, посвященных минералам, горным породам, рациональной добыче природных ресурсов, разнообразию почв, а также особенностям климата, флоры и фауны разных стран. Особое внимание было уделено природным достопримечательностям Омской области.
Проект «НЕурок географии» проходит ежегодно по всей стране, включая Омскую область. В регионе организуют необычные занятия, мастер-классы, сплавы, походы и экскурсии. Это отличная возможность для каждого познакомиться с географией и узнать новые факты об окружающем мире.