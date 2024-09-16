Инженерный лицей «Омавиат» стал участником проекта «НЕурок географии»

Проект «НЕурок географии» проходит ежегодно по всей стране, включая Омскую область. В регионе организуют необычные занятия, мастер-классы, сплавы, походы и экскурсии. Это отличная возможность для каждого познакомиться с географией и узнать новые факты об окружающем мире.