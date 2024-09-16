С бойцом СВО простятся в Усть-Куте

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, Роман Красноштанов героически погиб 15 августа при выполнении поставленных задач.
— Прощание с героем пройдет 17 сентября в Свято-Никольском храме по адресу: ул. Михаила Харитонова, 1. Начало в 13 часов, — поделились в пресс-службе администрации.
Защитнику Отечества до конца верного Родине и присяге было всего 34 года. В последний путь бойца проводят на родной земле.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Баяндаевского района.