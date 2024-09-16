В Красноярске отметят Всероссийский день бега

Спортивный праздник пройдет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
В программе праздника запланировано две дистанции: старт на 10 км «Познай себя» и «Кросса нации» на 1 км и 2 км.
Первыми стартуют участники забега «Познай себя», им предстоит пробежать дистанцию длиной 10 км. Лимит времени- 90 минут.
Затем начнутся массовые забеги, участникам предстоит преодолеть дистанции 1 и 2 км. К забегам смогут присоединиться все желающие — взрослые и дети.
Предварительные заявки на дистанцию 10 км и стартовый взнос принимаются до 20:00 часов 17 сентября в онлайн-режиме по ссылке.
Онлайн-регистрация на дистанции 1 км и 2 км открыта до 19 сентября через портал «Госуслуги» по ссылке.
Во всероссийской акции «Кросс нации» примут участие все территории региона, отмечает пресс-служба краевого минспорта.