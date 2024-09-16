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В Красноярске отметят Всероссийский день бега

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В субботу, 21 сентября, в Татышев-парке отметят Всероссийский день бега «Кросс нации».

Источник: минспорта Красноярского края

Спортивный праздник пройдет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В программе праздника запланировано две дистанции: старт на 10 км «Познай себя» и «Кросса нации» на 1 км и 2 км.

Первыми стартуют участники забега «Познай себя», им предстоит пробежать дистанцию длиной 10 км. Лимит времени- 90 минут.

Затем начнутся массовые забеги, участникам предстоит преодолеть дистанции 1 и 2 км. К забегам смогут присоединиться все желающие — взрослые и дети.

Предварительные заявки на дистанцию 10 км и стартовый взнос принимаются до 20:00 часов 17 сентября в онлайн-режиме по ссылке.

Онлайн-регистрация на дистанции 1 км и 2 км открыта до 19 сентября через портал «Госуслуги» по ссылке.

Во всероссийской акции «Кросс нации» примут участие все территории региона, отмечает пресс-служба краевого минспорта.